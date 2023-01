Siempre hay que tener preparado en el armario un estilismo de sport para los días que nos apetece ir cómodas. En tiempo de rebajas, es buena idea hacerse con varias prendas de estilo comfy para nuestros días más desaliñados. Paula Echevarría nos ha sorprendido con un look casual de domingo que nos ha encantado, sobre todo por los pantalones que en su día llevaron Alexia Rivas y la pionera, Victoria Federica de Marichalar. Os contamos todos los detalles de su estilismo a continuación.

La actriz necesitaba dejar los tacones y los vestidos a un lado para disfrutar, como ella misma dice, del «comfort sunday«. La novia de Miguel Torres ha creado un look cómodo que se componía en gran parte de prendas de moda low cost. Por un lado, la asturiana se enfundó en un crop top negro de manga larga de Shein. Sobre el top, Paula se puso una chaqueta de estilo shearling, confeccionada en cuero negro y borrego blanco en las solapas, las mangas y el bajo. La chaqueta de borrego, que está completamente en boga, tanto en su versión corta, como en corte tres cuartos, era de la firma francesa Longchamp con un precio de 1.700 euros, pero que podemos encontrar fácilmente en tiendas más económicas.

Paula Echevarría ha combinado su chaqueta de borrego con unos pantalones de Stradivarius

Pero con lo que verdaderamente marcó tendencia fue con los pantalones. La jurado de Got Talent se hizo con unos pantalones de cintura vuelta y corte tailoring de Stradivarius. Esta prenda de corte wide leg tan original se la pudimos ver, muy similar, a Victoria Federica en la feria Arco en 2022 y a Alexia Rivas con la versión de Bershka de estos mismos pantalones. Los de Paula están disponibles en la web en tres colores a un precio de 29,99 euros y todavía hay tallas.

Para sus pies, la ex pareja de David Bustamante se calzó unas deportivas blancas de suela ancha y súper cómodas de Adidas. Pero el accesorio que le puso el colofón a su look fue el bolso. Paula ha incluido en su infinita colección de bolsos un nuevo ejemplar, esta vez, el bolso Saddle de Dior, con precio de 3.6000 euros. Este complemento de la última colección de la maison francesa ya se lo hemos visto lucir a Georgina Rodriguez con los adornos en dorado y a Gloria Camila con estampado de logotipo. Desliza para ver el look completo de Paula Echevarría y no te pierdas un detalle.