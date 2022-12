Lleva muchos años siendo una de las prescriptoras de estilo de nuestro país y va seguir muchos más. No importa si hablamos de una alfombra roja, si la vemos de cena romántica con su pareja o si va de compras, Paula Echevarría siempre está impecable. ¿Qué está de vacaciones en Marbella o su Asturias natal? Sus sus estilismos son ideales, ¿qué llega el frio? también sabe cómo alegrar los looks más sobrios y neutros del invierno. Nos lo acaba de demostrar con su último abrigo, que no puede ser más original, bonito… y muy calentito.

La actriz tiene en la moda su otra gran pasión, lanzándose al mundo del diseño con gran éxito. Su armario es la envidia de cualquiera y no se le escapa ninguna de las tendencias. Este invierno ya le hemos fichado unas cuantas, aunque su nuevo abrigo es de todas sus últimas prendas las que más nos ha enamorado. No necesitas nada más que esa prenda para triunfar, porque él solo acapara todas las miradas.

Paula Echevarría estrena el mejor abrigo de la temporada

El modelo que ha estrenado Paula es el abrigo ‘Ophelie’ de la colección cápsula que Nieves Álvarez ha creado para The Extreme Collection, confeccionado en mezcla de lana merina y alpaca estampado en jacquard que hace forma geométrica con detalles tubulares con fondo negro y dibujos en tonos en crudo, morado, amarillo claro y verde. Con silueta entallada, está ribeteado en pelo eco de procedencia europea, tiene cierre frontal con gancho metálico oculto y bolsillos de plastón en el delantero con pasamanería con acabado a mano. ¿Su precio? 398 euros.

Es un abrigo TAN deseado que en la web de la firma ya no está disponible, aunque todavía se puede encontrar en alguna plataforma de moda. Pero en la web de la marca tienes un par de modelo iguales, aunque con distintos estampados que también nos han enamorado.

El abrigo es tan espectacular que no necesita nada más, por eso la actriz asturiana lo ha combinado con unos leggins en negro y unos botines con suela track y cremallera. Como complemento, una gorra marinera, que es su preferida en todas las épocas del año.

Aunque el precio no está al alcance de todos los bolsillos, el abrigo es tan maravilloso que si puedes darte un gran capricho va a ser la pieza más deseada de tu armario. Sigue deslizando porque te damos todos los detalles.