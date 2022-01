Como hace cada año, Pantone ha elegido cuál será el color que predominará en las tendencias durante todo este 2022 y que, por tanto, inundará todas la tiendas (ojo, también se incluyen aquí las de decoración). Si en 2021 la empresa nos sorprendió con un binomio que a priori no era de nuestros favoritos, el Ultimate Grey y el Yellow Illuminating, ahora ha vuelto a descolocarnos seleccionando un tono de lo más inesperado y original: el ‘Very Peri’.

Pantone ha hablado y nosotras obedecemos: este 2022 se lleva el color ‘Very Peri’

Por primera vez en su historia, Pantone ha querido crear un color desde cero. «La creación de un color nuevo por primera vez es el reflejo de un proceso de innovación y transformación a nivel mundial. Llega a medida que la sociedad reconoce los colores como una forma de comunicación», ha explicado Laurie Pressman, Vicepresidenta del Pantone Color Institute. Y es que este tono representa la transformación del mundo. Una transformación que ha surgido rápidamente durante la pandemia y un cambio que ha supuesto nuevas posibilidades en el mundo digital y, que desde Pantone, han querido plasmar a través del nuevo color de 2022.

Pero, ¿de qué color se trata? Pues… este tono resulta ni más ni menos de la mezcla de una nueva tonalidad azul fusionada con un rojo violáceo. Pantone lo define así: «Abarca todas las tonalidades de los azules, pero al mismo tiempo tiene un toque de tono rojo violeta. El color ‘Very Peri’ muestra una actitud alegre y vivaz y una presencia dinámica que fomenta la creatividad valiente y la expresión imaginativa». ¡Ahí es nada!

Un color triunfador, pero solo si se combina de forma adecuada

A caballo entre el celeste y el lavanda, lo cierto es que el ‘Very Peri’ no es tan fácil de llevar como parece en un principio. ¿El motivo? Ha llegado para ser protagonista en los estilismos por méritos propios. Así que al tratarse de un tono muy llamativo y vibrante, lo mejor es combinarlo con tonos neutros, como el blanco roto, el beige y el negro. Aunque si eres atrevida y perteneces al grupo de las que no tiene ningún miedo de arriesgar en sus looks, otras opciones pasan por mezclarlo con verde pistacho, rojo vivo o incluso rosa fucsia.

Por ahora las pasarelas ya han dado el visto bueno a esta tendencia y las tiendas low cost ya han empezado a incluir al ‘Very Peri’ en todas sus colecciones. Por ello, seguro que de aquí a primavera este color se ha alzado con el primer puesto y, como le pasó el lila el año pasado, está por todas partes. Aprovecha que se acercan las rebajas y hazle un hueco ya en tu armario.