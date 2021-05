La periodista nos encanta con sus looks llenos de color, como el que protagoniza con estos ideales pantalones de flores

Sus looks llenos de color y divertidos nos conquistan todas las semanas cuando la vemos en El Hormiguero. Aunque Nuria Roca tiene una dura competencia en su compañera de programa Tamara Falcó, una de las mujeres más elegantes y con más estilo de nuestro país, ella también nos inspira (y mucho) con su manera entender la moda y adaptar las tendencias. Muy activa en las redes sociales, donde tiene más de 833 mil seguidores, han sido muchos los estilismos que se han convertido en virales, y no nos extraña lo más mínimo porque todos tienen algo especial. En casi todos ellos el denominador común es el color, y más ahora en primavera donde saca más a relucir su habitual alegría y optimismo. ¿La mejor prueba? El pantalón de flores que acaba de llevar y que son todoterreno para esta primavera.

Pantalón de flores y sandalias amarillas, una combinación 10

Siguiendo su premisa de ¡a tope con el color!, Nuria Roca eligió unos pantalones fluidos de flores en tonos verdes y rosas fuertes con cintura de goma y lazo, que combinó con un amplio jersey azul fuerte. Para completar este look primaveral lo remató con un cinturón amarillo limón, el mismo tono que el de sus sandalias altas con una sola tira.

El pantalón es de la firma Lili Sidonio y tiene un precio de 55,95 euros. Una prenda que se puede convertir en una de las esenciales en tu armario esta temporada. ¿Y te preguntas por qué?, pues porque este pantalón de flores es capaz de crear por sí solo un look especial. Nuria ha apostado por el color darle mucho color, y nos encanta, pero también con una básica camiseta de algodón en blanco y unas sencillas sandalias planas puede ser un uniforme que no te querrás quitar en todo el día.

Las flores son el print primaveral por excelencia, y no solo en vestidos, faldas o tops. Unos pantalones estampados de flores también son necesarios en tu armario.

La periodista valenciana vive un momento especialmente dulce en el terreno profesional. Se puso al frente de El Hormiguero con gran éxito de audiencia durante los diez días que Pablo Motos tuvo que guardar cuarentena, y también entonces sus looks de pantalones negros y camisas blancas fueron muy comentados. Además, triunfa en el teatro con la obra La gran depresión, de Félix Sabroso, que protagoniza junto a Antonia San Juan. A todo esto une el programa de viajes Road Trip y ahora se encargará de conducir Family Freud: la batalla de los famosos, un nuevo concurso de corte familiar que ya se ha adaptado a 75 países y que pronto se estrenará en España.