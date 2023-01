Desde el verano los rumores de un romance entre Paloma Cuevas y Luis Miguel eran insistentes. A principios de enero la revista SEMANA mostraba en exclusiva las primeras imágenes de la pareja en un conocido centro comercial del centro de Madrid haciendo unas compras. Pero ahora ha llegado la confirmación definitiva y, de nuevo en SEMANA, hemos descubierto a la pareja en una romántica escapada a Bilbao para comer en uno de los mejores restaurantes de nuestro país. El cantante mexicano y la ex de Enrique Ponce derrocharon complicidad, sonrisas y muchos gestos de cariño, dejando patente que la relación de amistad que mantenían desde hace muchos años se ha convertido en una historia de amor en toda regla.

La permanente sonrisa en el rostro de Paloma Cuevas deja claro la felicidad que está viviendo. Pero al margen de la ilusión de los dos «tortolitos», aquí hemos puesto la lupa sobre el estilismo que ha lucido la diseñadora. Considerada una de las mujeres más elegantes de nuestro país y gran amante de la moda, no nos defraudó y especialmente fueron sus zapatos los grandes protagonistas del look.

El look de Paloma Cuevas para una escapada con chico

A todo lujo, Luis Miguel y Paloma Cuevas se desplazaron hasta la ciudad vasca en un jet privado, que les llevó y devolvió a Madrid en el mismo día. Un día frío, que la empresaria supo solventar con un estilismo de altura y nada convencional. Aunque siempre ha destacado por su clasicismo en esta ocasión se atrevió con una combinación un tanto especial: básica por los colores en blanco y negro, con un pantalón pitillo vaquero, un jersey de pico y un abrigo a la rodilla con el cuello de pelo, pero muy (MUY) rompedora cuando nos fijamos en sus pies.

El abrigo de Paloma tampoco es el clásico que todas tenemos en nuestro armario. Muy entallado en la cintura, destaca por su gran cuello de pelo y su cierre con botones tipo trenca, pero sobre todo lo que más destacó de su look fueron su espectaculares zapatos. Un modelo exclusivo de Christian Louboutin (la firma que no falta en el zapatero de las celebrities, estrellas de Hollywood y royals que se caracterizan por su icónica suela roja) en negro, con gran plataforma, tacón de quince centímetros y rejilla por todo el empeine que hacía el efecto de una media.

Los salones de plataforma y altísimo tacón son uno de los diseños icónicos de la marca, pero los de Paloma tienen el plus de las tiras cruzadas, que los hacen más especiales. No están disponibles en la web de Louboutin, pero su precio seguro que supera los 700 euros. ¿Son los más cómodos para viajar y subir y bajar las escalerillas de un avión? Seguro que no, pero no hay más que recordar la popular frase de «para presumir hay que sufrir».

Siempre elegante e impecable, pero ahora más atrevida

Paloma es desde hace varias décadas habitual de las fiestas y actos sociales más relevantes de nuestro país. En todas las ocasiones nos deja su imagen más elegante y siempre apostando por el clasicismo, pero de un tiempo a esta parte la diseñadora, que ha tenido un gran éxito con su primera colección de trajes de fiesta para Rosa Clará, apuesta por looks con reminiscencias boho durante el verano y por complementos más extremos como han sido estos zapatos. ¿El resultado? Seguro que hay opiniones para todos los gustos.