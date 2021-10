No hay ninguna duda de que Paloma Cuevas es una de las mujeres más guapas, glamurosas y sofisticadas de nuestro país. Algo que confirma con su último look.

Cada vez que Paloma Cuevas acude a un acto público, los amantes de la moda y la Alta Costura están de enhorabuena. Y es que la empresaria siempre va impecable. Es de todos sabido que es una de las mujeres más elegantes, sofisticadas y glamurosas de nuestro país, por lo que se convierte en un reclamo para las mejores firmas de cosmética y marcas de lujo. Este martes 19 de octubre en la noche, ha brillado como nunca en un acto que ha tenido lugar en la capital madrileña y que ha acaparado todos los flashes. Impecable, que es así como estamos acostumbrados a verla, Paloma Cuevas ha sorprendido con un vestidazo en rojo que nos ha dejado a todos sin palabras.

Paloma Cuevas confirma que el color rojo es uno de sus favoritos

Lo cierto es que el rojo es uno de los colores favoritos de la ex de Enrique Ponce. Un tono que atrae rápidamente la atención y que evoca a sentimientos fuertes como es la pasión, la intensidad y el amor. Además, también es uno de los colores que se asocia con la sexualidad. Pues todo esto se ha visto reflejado en el último look, que ha dejado sin palabras a todos los asistentes a los Premios Artes, Ciencias y Deporte 2021 que cada año organiza Telva. Este año la fiesta ha tenido lugar en el Palacio de Correos de Madrid y que además cumple diez años. Paloma Cuevas se convirtió en la madrina de la noche. Y en una diosa también. Analizamos con detalle el look.

Paloma Cuevas ha elegido un espectacular vestido largo en rojo creado en tejido de crepé con una pequeña cola que le sentaba como un guante. Este diseño suponía una segunda piel para ella y no podía quedarle mejor. Lo más espectacular del mismo es la parte superior y el escote, creado con bordados y pedrería en negro que le daba un aire mucho más sexy, combinándolo con ese toque glamuroso y sofisticado que tienen cada uno de los estilismos que ella lleva. Suponía el broche de oro para que se convirtiera en la mejor vestida de la noche madrileña. Cuevas ha sido la encargada de entregar el Premio a la ciencia con este vestido que es un avance de la colección 2022 de Rosa Clará.

El maquillaje que eleva cualquier look

Si hay algo que también ha llamado especialmente la atención ha sido también el make up que ha elegido Paloma Cuevas. Debido a que llevaba la mascarilla obligatoria y no mostraba su boca, ha dejado todo el protagonismo a sus ojos que ha maquillado en colores oscuros y unas pestañas de infarto que ha dejado a todos con la boca abierta. Una mirada felina para ponerle el broche de oro a su estilismo.