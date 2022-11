Siempre fiel a su estilo, Terelu Campos se ha atrevido con la combinación más explosiva. La periodista ha fichado un conjunto que le sienta como un guante, pero que no nos termina de convencer. Las prendas le quedan ajustadas al cuerpo, pero sin ceñir demasiado la silueta. Hasta ahí bien. Sin embargo, el diseño que lleva es tan original que nos parece muy difícil de defender y NO apto para una jornada de trabajo. Aunque, todo hay que decirlo, en televisión MÁS es MÁS.

Lleva una chaqueta americana de estampado vectorial con forro de color liso, solapas en contraste, apertura central sin botones y manga larga. El pantalón, a juego, también se merece un suspenso. Es una pieza de pitillo, de talle alto con goma trasera, apertura central con trabilla que cruza y cremallera. Aunque no podemos negar que el conjunto es muy original, no nos parece muy acertado para un día de trabajo. Las prendas por separado, no están mal. Desde luego se trata de un look, con mucha personalidad, solo apto para las mujeres más atrevidas.

La hija de María Teresa Campos se ha calzado unos salones en negro y un top lencero, otra de sus prendas favoritas que le dan ese halo seductor tan irresistible. Los zapatos y la camisa le dan un aire más formal al conjunto, aunque sigue sin encajarnos del todo.

Obviamente lo que más nos gusta del conjunto de Terelu es que se muestra con una actitud muy segura de sí misma y una sonrisa que cautiva.

Terelu Campos, una mujer con estilo que también comete errores

Sabemos que es todo un referente de estilo, que luce las últimas tendencias con mucha gracia y que consigue mezclas imposibles de lo más acertadas. Pero Terelu, de vez en cuando, comete errores, como nos pasa a todas. Pero bueno, a ella se lo perdonamos todo porque casi siempre nos regala lookazos de infarto.

Sus mezclas atrevidas con el vestuario en ocasiones le traen problemas y ESTE look, donde llevó un chándal con brillantes y botines de lentejuelas, tampoco estuvo muy acertado. Sabemos que ella puede hacerlo mucho mejor. Sin embargo, nos encantó el día que llevo un estilismo de lúrex que le hacía tipazo y le sentaba realmente bien. ¡No pasa nada Terelu, un día malo lo tiene cualquiera!