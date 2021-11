Lo de pasar frío no es tendencia. Y menos mal, porque aún están por llegar los días más fríos de la temporada. Este otoño e invierno se llevan las cazadoras y los abrigos calentitos, pero también el calzado que mejor nos protege de las bajas temperaturas. Por eso, esta temporada para ir a la última, lo que necesitamos son botas como las que Gema López conjunta, con gran acierto, con vestidos midi.

El calzado protagonista de este otoño

Esta temporada se llevan las botas de todos los altos y los botines de todas las formas y colores. Porque tienen cabida desde los botines bajos a las botas altas de color blanco. Todo vale para crear estilismos que se adapten a nosotros y con los que podamos pasar los meses de frío. Aunque si hay unas protagonistas indiscutibles esas son las botas de estilo campero o cowboy.

Ese estilo de botas se lo hemos visto a muchos rostros conocidos en los últimos tiempos. Desde Sara Carbonero, que es la reina del boho chic, hasta Anita Matamoros y Makoke, que nada tienen que ver con el estilo de la periodista. Infinidad de famosas e influencers se han dejado ver con un calzado que, sin embargo, no opaca a los diseños más clásicos, que también siguen en boga.

Vestido vaporoso y botas, la combinación perfecta

Lo importante esta temporada es conjuntarlo con prendas como faldas y vestidos con tejidos vaporosos. Se llevan con prendas cortas, por encima de la rodilla, pero sobre todo, es tendencia mezclar vestidos largos y midi con botas altas para dar paso a looks que soportan las más bajas temperaturas.

El look es tan tendencia que hace tan solo unos días vimos a la reina Letizia llevando un look similar a base de vestido con este largo y botas altas. Pero no es la única, son muchas las celebrities y royals que apuestan por estilismos de este tipo. No en vano, buscando la línea que se ajuste a nuestro estilo o al lugar al que vamos a acudir, encaja en cualquier acto.

En el caso de Gema López, gracias a distintas botas y diferentes estilos de vestido, consigue pasar de un estilismo de lo más campestre con unas de tono arena y un vestido con estampados verdes a un look que encaja en la oficina con botas negras altas, de corte clásico y un vestido con un estampado de topos y un cinturón ancho.