Ya hemos fichado el primer gran complemento de este otoño de Laura Matamoros. Unas botas de Zara que no tardarán en ser las más buscadas

Los primeros grandes looks de este otoño ya están llegando a nuestras vidas y, cómo no, las insiders son las primeras en llevarlos. Laura Matamoros es el mejor ejemplo con el que eligió para salir a comer con su pareja, Benji Aparicio. Un estilismo que ya nos anuncia de algún modo los primeros días otoñales, pero que todavía conserva reminiscencias de este verano tan especial que ha llegado a su fin.

De su look nos han llamado especialmente la atención sus botas track de caña alta, que prometen ser el complemento más visto este temporada. Las de Laura son de piel negra con elásticos en los laterales, de Zara, y tienen un precio de 99,95 euros. Las botas y botines de suela track las han presentado las primeras firmas en todas las pasarelas y no hay tienda low cost que no tenga su modelo. Pueden parecerte demasiado toscas y no aptas para todos los estilos, pero muy al contrario, las vas a poder llevar a todas horas y con todo, como hace la propia Laura.

Laura Matamoros fan de María Pombo

Ella lo hace con un conjunto de falda y top, que parece un vestido, de la firma de Name The Brand, de su amiga, la también la influencer María Pombo. Un conjunto en estampado de cebra, con falda de tiro alto y cintura elástica con detalle de lazo lateral y bajo acabado con volantes, junto con un top fluido con escote cuadrado y manga corta abullonada y puño de cierre con botones. Un dos piezas de animal print que Pombo ha bautizado con el nombre de Masai Mara.

Para las botas de caña alta, como las de Laura, las mini o los vestidos boho son los mejores compañeros, pero si te decantas por la versión en botín (mucho menos llamativa) los vaqueros serán los mejores aliados, aunque también este temporada los vas a ver combinados con los trajes de chaqueta.

Las botas de Zara todavía están disponibles en todas las tallas, pero estamos convencidas que no por demasiado tiempo porque serán uno de los complementos más buscados.. y sobre todo después de verlas en los pies de Laura Matamoros.