Rocío Flores quiso despedir 2020 y dar la bienvenida a 2021 de la misma forma: llevando unas originales medias que no pueden gustarnos más.

Ya os hablamos hace unas semanas, poniendo el gran ejemplo de Tamara Falcó y Mar Flores, que las medias fantasía eran un elemento que no debíamos pasar por alto a la hora de elegir nuestros conjuntos más festivos. En aquel artículo os explicábamos que, de lunares, de rayas o con motivos de diverso tipo, las pantis estampadas consiguen dar un toque divertido y llamativo a nuestros looks y que, sin duda, son el complemento estrella si lo que buscamos es triunfar con nuestro estilismo. Algo que bien sabe Rocío Flores, que se ha querido despedir el 2020 y dar la bienvenida al nuevo año con unas originales medias que acaparaban todo el protagonismo de su look de Nochevieja pero también el de Año Nuevo.

Y es que la exconcursante de la última edición de Supervivientes está tan enamorada de sus medias que no dudó en llevarlas en la última noche del año; pero tampoco volver a utilizarlas a la mañana siguiente para comer en el primer día del 2021. Con dos looks prácticamente opuestos (uno de noche y muy elegante y otro de día y más informal) pero luciendo sus acertadas y originales medias, Rocío Flores nos dejaba a todas con la boca abierta a través de su cuenta de Instagram.

Las originales medias de Rocío Flores, lo que necesitas para comenzar 2021 con buen pie (y mejor gusto)

Se tratan de unas bonitas pantis de Calzedonia con un estampado lleno de «Te quiero» escrito en diferentes idiomas cuyo precio no supera los 15 euros pero que están agotadas en la web de la marca de lencería. Unas medias muy llamativas que enamoraron la hija de Antonio David Flores y que llevó de la mejor forma terminar y empezar el año. Por la noche, en Nochevieja, las combinó con un exuberante vestido mini de Zara. Drapeado, con escote pico cruzado y manga larga, el diseño destacaba por su brillante tejido en un precioso color rosa, que no podía sentarle mejor a la joven.

Al día siguiente, ya a 1 de enero de 2021, Rocío Flores reutilizó sus llamativas medias llenas de «te quieros» en un outfit de diario también muy apropiado. Con jersey oversize en color negro, cinturón de Gucci y minifalda efecto cuero; la andaluza dejaba claro que sus medias preferidas son el complemento perfecto tanto de día como de noche. ¡Una lástima que ya no estén disponibles!