Con un vestido maxi de manga larga, en color verde militar con detalles de bordados en zipzag y cuello caja, este ha sido el estilismo que Eugenia Martínez de Irujo ha elegido para celebrar su 53 cumpleaños. El diseño, que lleva el nombre de Zig Zag Militay, está confeccionado en 100% algodón; es de la firma Michonet, cuesta 140,25 euros y sigue disponible en la web en todas las tallas (desde la XXS, hasta la L).

Eugenia Martínez de Irujo es el claro ejemplo del buen vestir

No solo la aristócrata ha caído rendida ante los diseños de la firma española, también lo han hecho influencers como María Pombo, las mellizas Casilda o las hermanas Villareal y celebridades como Naty Abascal, Inés Domecq, Tamara Falcó y hasta la joya de la corona: la Reina Letizia.

La marca, que cuenta con diseños exclusivos, acaba de abrir su primera tienda en Madrid en la calle Claudio Coello. También tienen una sede en Córdoba. Ya suma casi 80.000 seguidores en redes sociales y no es para menos, sus creaciones son una auténtica maravilla. Originales y elaborados con materiales naturales y nobles.

Natividad Pacheco Solado es la persona que está detrás de Michonet. Las prendas están hechas a mano y cuentan con diseños únicos. “Los tejidos, patrones y diseños se desarrollan en el taller desde cero, permitiendo crear prendas únicas, con personalidad propia”. Además, tienen una página web donde podrás encontrar toda su oferta. Con estos valores, no nos extraña que sus colecciones se hayan colado en el armario de la alta sociedad.

La duquesa de Montoro se lleva una sorpresa

La hija de la Duquesa de Alba es una de las mujeres más influyentes del panorama nacional. No hay evento que se resista y el de su cumpleaños no iba a ser menos. Su hija Tana ha querido sorprenderla con una fiesta sorpresa de lo más divertida. Como no podía ser de otra manera, Eugenia ha querido inmortalizar el momento y ha subido a su Instagram un vídeo donde disfruta rodeada de los suyos. Narcis Rebollo, el hombre que ocupa su corazón, no ha querido perderse el momento y ha sido cómplice del momento.

Sacar tiempo para celebraciones propias es todo un reto para ella. Tiene que cumplir con una apretada agenda profesional. Recién llegada de Nueva York y coincidiendo con la fecha de su cumpleaños, el 26 de noviembre acudió como madrina a una de las cenas benéficas más especiales del año organizada por la fundación ‘Querer’. Aunque sus compromisos profesionales no le dan un respiro, este cumpleaños será muy difícil de olvidar. ¿A quién no le gusta una fiesta sorpresa? Te mostramos en imágenes cómo fue el recibimiento.