Olga Moreno, aunque no está pasando por su mejor momento personal, sigue pendiente de las últimas tendencias y lo ha demostrado en su último look.

A pesar de que no está en su mejor momento personal, debido a los rumores sobre la supuesta infidelidad de su marido, Antonio David Flores; Olga Moreno no ha perdido ni un segundo su buen gusto y ha querido dejar claro que ella sigue vistiendo a la última. La mujer del colaborador de Sálvame, desde que la conocimos por primera vez, ha demostrado que ella tiene un estilo propio de lo más acertado; y que, dentro de sus gustos y posibilidades, intenta siempre seguir las últimas tendencias fashionistas. De hecho, su pasión por la moda es tal que cuenta su su propia tienda en la capital malagueña. Y precisamente de ahí, de Olé & Amén, el nombre que recibe su bonito comercio, es la prenda con la que nos ha conquistado en esta última ocasión; en la que la homos podido ver paseando por las calles de su ciudad.

La pieza de su look que nos ha enamorado por completo no es otra que un kimono de estampado de cebra en color azul y negro cuyo diseño no puede estar más en tendencia. Los kimonos son una de las prendas estrella de esta temporada de otoño y el de cebra es, sin duda, el animal print del momento. En blanco y negro pero también en multitud de colores, como lo lleva Olga Moreno; el estampado de cebra viene esta temporada de otoño pisando con más fuerza que nunca; dejando la huella de sus garras en cientos de prendas. Y nunca mejor dicho.

Animal print de cebra, el estampado que todas llevan

El estampado de cebra funciona en cualquier look y situación y es que este tiene tantas posibilidades como vosotras queráis imaginar. Olga Moreno lo lleva en tono azul eléctrico en un bonito kimono; pero ya son muchas las famosas e influencers que se han atrevido con el animal print de temporada, creando looks tan salvajes como acertados. En los últimos días lo hemos podido ver en el Instagram de chicas como Laura Matamoros o Dulceida; pero durante los últimos meses, presentadoras nacionales como Cristina Pedroche y modelos de prestigio internacional como Kendall Jenner también se han atrevido con este original estampado animal.

Y es que no hace falta demasiado para crear los looks más especiales. Basta únicamente con las rayas bicolores de la cebra para triunfar de la mejor forma esta temporada. Y no lo decimos nosotras, lo dicen los acertados estilismos de nuestras famosas favoritas.