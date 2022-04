Son cómodas, están de moda y combinan con todos los looks: las sandalias de la marca Pikolinos se han convertido en una de las favoritas de las famosas de nuestro país. Y a pesar de que las lluvias han vuelto a instalarse en la Península, desde que se las hemos visto a Nuria Roca, nos han entrado ganas de verano y buen tiempo. Y si no mira lo bien que le quedan a ella, -en las fotografías de nuestra galería-. Son 100% estivales.

Así lleva las sandalias de moda Nuria Roca

La periodista es una de las ‘it girl’ que no se ha podido resistir a tener estas sandalias, confirmándonos que son un básico en tendencia tan urbano con actual. Combinarlas con jeans, camisetas o camisas de todo tipo siempre es un must. También puedes dar un toque más lady y femenino y añadirlas a vestidos o faldas de largo midi.

Estamos seguras de que este calzado te sacarás de más de un apuro. Y aunque no lo creas, te las empezarás a poner en primavera e incluso en el inicio del otoño. ¿El común denominador? Grandes dosis de comodidad y funcionalidad porque son ideales para afrontar largos paseos en los días calurosos con un toque de tendencia y cierto aire elegante.

Si buscas unas sandalias cómodas…. ¡ficha las de Pikolinos!

Ella lleva el modelo Algar. Son ideales para combinar diseño y el máximo confort en un mismo producto. Tienen un contraste de colores muy original, convirtiéndose así en un calzado diferente que aporta el toque especial que necesitan tus outfits de verano.

Su planta acolchada las distingue de cualquier otra sandalia plana y las tiras de piel ofrecen sujeción al pie aportando suavidad y confort dado que los detalles están cuidados al máximo para garantizar la comodidad que necesitas. La suela es 100% sintética y la altura del tacón de 1,5 centímetros. Están disponibles en varias tonalidades. Nuria lleva las de color malva, pero también están en color verde y néctar. ¿Su precio? 79,95 euros. Están disponibles del número 35 al 42.

Errores que debes evitar a la hora de elegir calzado de verano

Hay fallos que son muy recurrentes y comunes y, aunque parezca algo básico, se repiten mucho cada año. Por ejemplo, lo más importante siempre es elegir la talla adecuada. De lo contrario, si elegimos una sandalia de un número incorrecto, no podremos caminar con comodidad y no las usaremos aunque sean muy bonitas. También se aconsejan los materiales flexibles para evitar rozaduras y ampollas y, lo más importante, elegir aquellas que no sean totalmente planas.