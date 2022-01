Nuria Roca se ha convertido en toda una influencer. Y es que la presentadora siempre está al tanto de todas las tendencias que surgen y no duda en compartir muchos de sus looks de diario en Instagram, donde ya cuenta con más de 900.000 seguidores. Su espíritu innovador le ha llevado a arriesgar con estilos muy diferentes y con combinaciones de color que no entienden de reglas, por eso no nos extraña que se haya atrevido con una prenda solo apta para las más originales y estilosas: el poncho.

«Buenas tardes. Os dejo por aquí este poncho por si os da ideas ahora que estamos de rebajas…», ha escrito la mujer de Juan del Val junto a varias fotografías suyas presumiendo de su última adquisición. ¡Y ha triunfado! Tanto es así que no ha dejado de recibir piropos: «Qué guapa por dios», «Siempre ideal» o «Me encanta ese poncho» son solo algunos de los comentarios que le han regalado sus amigos y seguidores.

Nuria Roca se va de rebajas y se hace con el poncho más original

Confirmado: el poncho vuelve y para quedarse. ¿Cómo lo sabemos? Hay tres puntos clave que han reforzado esta tendencia: lo hemos visto en las pasarelas, ha dado el salto al street style y ya lo han lucido muchas de nuestras celebrities e influencers favoritas, como Jennifer López y Olivia Palermo. Así que no tengas dudas, esta prenda se va a convertir en un imprescindible en los próximos meses.

Nuria Roca (que es una apasionada de la moda) lo sabe, y ya se ha ido de compras para hacerse con el poncho que va a triunfar este invierno: de cuadros, con capucha, con detalles de flecos y lleno de color. El modelo en cuestión pertenece a la firma Desigual y es perfecto para lucirlo a modo de jersey debajo del abrigo en los días más fríos, o como auténtico protagonista cuando las temperaturas nos dan un poco de tregua y sale el sol. ¿Necesitas más motivos para convencerte? Entonces apunta, porque el diseño de la presentadora está de rebajas, concretamente al 20% de descuento. Antes costaba 79,95 euros y ahora puede ser tuyo por 63,95 euros. ¡Pero ojo! Porque se está agotando y ya quedan pocos.

La combinación ideal para un día cualquiera

El poncho, aunque a priori puede parecer complicado de combinar, lo cierto es que no lo es. El único secreto reside en apostar por prendas sencillas que le dejen brillar con luz propia. Nuria Roca ha combinado el suyo de la mejor manera: con un bolso bandolera de la firma Mauska, pantalones culotte de Zara, botines marrones cowboy y el accesorio infalible: unas maxi gafas de sol. Nos encanta y estamos seguras de que cuando la veas vas a querer copiarle todo, ¡sigue bajando!