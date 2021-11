Además de triunfar en la televisión y en el teatro (con la comedia La Gran Depresión), también se ha convertido en toda una influencer. Y es que la presentadora siempre está a la última de todas las tendencias y no duda en compartir gran parte de sus looks de diario con sus seguidores de Instagram. Su espíritu innovador le ha llevado arriesgar con estilos muy diferentes, con llamativos estampados y con combinaciones de color que no entienden de reglas, pero, en esta ocasión, Nuria Roca nos ha enamorado con una prenda muy básica para este invierno: el jersey oversize.

Nuria Roca triunfa con un jersey oversize turquesa

Semana tras semana Nuria Roca comparte con sus seguidores los detalles de sus looks a golpe de selfie. En su armario no faltan los vestidos y faldas de corte midi, los trajes de chaqueta, los jeans y, sobre todo, los jerseys gustosos y cómodos. La colaboradora de El Hormiguero es adicta a esta prenda que de tantos apuros nos saca en los meses más fríos del año y esta misma semana se ha ido de compras para hacerse con una nueva adquisición (que no ha tardado en estrenar). Y claro, sus fans no han tardado en responder: «Me encanta ese jersey, de dónde es?», «Ese jersey es maravilla pura», «Qué estilazo», son algunos de los comentarios que ha recibido.

Oversize, de color azul turquesa y con las mangas ligeramente abullonadas, así es el jersey de mohair que ha conquistado a Nuria Roca (y a todas nosotras). Además, la mujer de Juan del Val lo ha combinado a la perfección: con vaqueros full length, los más estilosos del momento (de cintura alta, ligeramente acampanados y hasta el suelo) y zapatillas blancas.

Complementos al poder

Ya sea para una cena romántica o para disfrutar de un simple paseo tranquilo y hacer unas compras en el supermercado (como es en este caso), a Nuria Roca nunca le falta un detalle. Los complementos son imprescindibles en todos sus estilismos, y esta vez no iba a ser menos. La valenciana ha sumado a su jersey maxigafas de sol, bolso bandolera en color rojo vivo y una bufanda estampada y llena de estilo de la firma Burberry. ¡Perfecta!

Pero… ¿de dónde es el codiciado jersey?

Y ahora llega el momento más esperado… y es que después de quedarnos totalmente prendadas de su jersey llega el momento de averiguar cuánto cuesta. El gran anagrama que luce en la parte delantera ya nos chivaba que la prenda pertenece a la firma de lujo Loewe, por lo que su precio no es apto para todos los bolsillos. Cuesta, ni más ni menos, que 690 euros. Y, aunque nos encantaría, dudamos mucho que en el Black Friday lo pongan en descuento. Pero tranquila, porque seguro que las tiendas low cost lo fichan y replican con un precio asequible dentro de poco. ¿Mientras tanto? Solo nos queda esperar… 😉