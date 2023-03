Nuria Roca arrasa con la chaqueta de Mirto que combina con todo

Solo llevamos unos días de primavera y ya todas las famosas nos están mostrando sus looks con las tendencias que vamos a llevar durante los próximos meses. Comienza la temporada de bodas y celebraciones varias y parece que todo va enfocado a ello, pero también nos gusta fijarnos en prendas que nos sirvan para ir al trabajo y todavía más en estos días de entretiempo, donde vestirnos es más complicado. Nuria Roca ha salido al rescate estrenando una chaqueta ideal, que vamos a poder combinar con todo.

La presentadora es una de las mujeres que más nos inspiran, porque nos da las claves para seguir las tendencias adaptadas a la edad y, además, formar los looks más juveniles y favorecedores. En esta ocasión lo ha conseguido con un mix de falda larga y blazer corta, una fórmula muy acertada de combinar dos de las tendencias de esta temporada.

La colaboradora de El Hormiguero ha elegido una falda larga plisada en tono dorado, de Zara, combinada con un sencillo top nude, un mix monocolor al que le ha dado vida con su chaqueta. Se trata de una blazer corta de tweed con solapas y cierre con un solo botón en un tono verde aguamarina de lo más favorecedor. El estilismo lo remata con unos zapatos de aire retro de tiras en amarillo de Givenchy.

Un look lleno de color para estos soleados días primaverales, en el que la chaqueta de Mirto (que tiene un precio de 295 euros y todavía está en la web en todas las tallas) es la gran protagonista.

¿Cómo combinar la chaqueta de Nuria Roca?

Una blazer es una prenda fundamental en el armario de cualquier mujer, que podemos llevar a lo largo de todo el año, y especialmente en los meses de primavera y otoño. Todas tenemos una clásica que nunca pasa de moda, pero las tendencias también dictan cada temporada cuáles son las chaquetas que no pueden faltarte. Y este año las cortas de tweed son un plus. Aunque te pueda parecer el tejido más serio de todos, quítatelo de la cabeza, porque la americana corta que lleva Nuria Roca te lo demuestra.

Tanto por el diseño como por el color, esta blazer dará un toque súper juvenil a todos tus estilismos, por eso es una compra 10 si has pasado ya los 50. Queda ideal con una falda larga, como hemos visto en la presentadora, pero también nos encanta combinada con unos pantalones culotte, unos vaqueros rectos blancos o incluso, si eres más atrevida con unos cargo, la prenda que ya reina en el street style que no dejamos de ver en las que más saben de tendencias. Y también es ideal para acompañar tu vestido si tienes una boda o una comunión.

En lo que no hay dudas es que para la parte de arriba debes acompañarla con un top lo más discreto posible, como hace Nuria, para dar todo el protagonismo a la chaqueta.

Esta primavera ponle color a todos tus estilismos

Si hay una consigna clara para esta temporada es que los looks a todo color y vitaminados van a triunfar. No tengas miedo a comprarte una americana en un tono más llamativo de lo habitual, porque no te la vas a quitar y dará ese plus que hace más especial el look. Las vas a encontrar en todas las tiendas low cost, pero si puedes hacer un esfuerzo esta cropped de tweed será de las mejores compras de la temporada.