Cristina Pedroche fue uno de los primeros rostros televisivos en convertirse en influencer de moda. Aunque ahora haya otras que le hayan quitado el puesto como Sara Carbonero, Georgina Rodríguez o Dulceida, la madrileña sigue dando lecciones de estilo, en especial cuando se trata de sacar a pasear a algún complemento de lujo.

No escribimos mucho de los bolsos de lujo que tiene, porque no suele presumir de ellos en redes sociales. Pero sí nos hemos dado cuenta que Louis Vuitton es una de sus firmas favoritas. No solo la lleva en bolsos o bandoleras, también en prendas. Ahora, además, añade un exclusivo bolso vintage en color rojo que cuesta casi 3.000 euros.

Está diseñado en piel y puede lucirse como bandolera. No es un artículo de nueva temporada. De hecho, está fuera de ‘stock’ en estos momentos. Pero buceando por varias plataformas de moda online, hemos dado con el bolso de Cristina por 2.815 euros en Miinto. Un espacio online global de moda que cuenta con artículos premium y de lujo. Te dejamos el modelo en nuestra galería.

Cristina Pedroche pasea orgullosa con su Louis Vuitton

La presentadora y su marido, Dabiz Muñoz, están contando a través de Instagram su fin de semana en San Sebastián. La pareja está aprovechando al máximo la escapada. Este lunes tienen previsto acudir a la gala de entrega de los Soles de la guía Repsol que será en el teatro Victoria Eugenia y mientras han aprovechado la oportunidad para conocer la zona a fondo. Es precisamente durante una de estas rutas donde hemos fichado el complemento de la firma parisina.

Se trata de un diseño acolchado, atemporal, llamativo, y que promete arrasar esta primavera. Además de su color rojo; es especial por su tamaño, que lo hace ideal para ir de un lado a otro sin necesidad de tener que pasar por casa para cambiarlo. Es, sin duda, un bolso comodín que aguanta jornadas maratonianas. Ella lo ha llevado con un outfit muy casual de turista: jeans anchos y jersey verde oliva. Un total look que a simple vista no es especial, pero que se eleva por el abultado precio del bolso.

Aficionada a las grandes marcas

Pero no es el único bolso que tiene de la firma parisina. El pasado verano lució el Multi Pochette Accessoires, confeccionado en lona Monogram. Este presenta un diseño híbrido entre bandolera y riñonera que fusiona tres piezas de la colección homónima: un Pochette, un Mini Pochette y un monedero redondo. Cuenta con múltiples bolsillos y compartimentos, y luce un minimotivo Monogram en los laterales de las dos carteras de mayor tamaño. Está confeccionado en jacquard, está valorando en 1.900 euros y es una auténtica joya.