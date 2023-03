¿Quién dijo que los looks más sencillos no podían ser los más elegantes? La presentadora de televisión Nieves Álvarez nos demuestra que sí es posible con un estilismo súper sofisticado en color blanco. No cabe duda de que la carrera profesional de la modelo está siendo imparable. Ahora, Nieves da un paso más en su pasión por la belleza y lanza su propia línea cosmética para ayudar al cuidado de la piel.

Apasionada del mundo de la cosmética desde siempre, Nieves se metió de lleno a investigar. Cuatro años después ha creado Nieves by Nieves Álvarez, una gama con cinco productos avalados por dermatólogos y creados con ingredientes de alta calidad en laboratorios de renombre de París y de Granada. "Desde que entré en el mundo de la moda, fui consciente de la importancia de cuidar mi piel. Después de 30 años de carrera, he podido descubrir lo que realmente funciona gracias a los mejores expertos y dermatólogos", comenta la modelo.

Nieves no habla de productos milagro sino de la importancia de una buena rutina diaria: "Para tener una piel sana y bonita, la clave es la constancia y utilizar productos con activos de eficacia demostrada", dice.

Nieves Álvarez lanza su propia línea de 'Skincare'

Nieves siempre ha sido reconocida por su pasión por la moda y la belleza, por lo que era cuestión de tiempo que crease su propia marca de cosmética.

Su línea, bautizada como Nieves by Nieves Álvarez, nace con productos respaldados por la ciencia con fórmulas que incluyen células madres del edelweiss, conocida como Flor de las nieves. Este es el ingrediente insignia de la firma y destacada por su alta eficacia, clínicamente demostrada, y por tener el doble de antioxidantes que la vitamina C, lo cual es imprescindible para reducir las líneas de expresión.

Para mujeres de todas las edades y asequible, la rutina de Skincare de Nieves está compuesta por cinco productos clave: un gel limpiador, un serum, una crema que hidrata la piel en profundidad, un contorno de ojos y una mascarilla flash iluminadora. Preguntada sobre sus otros trucos beauty, siempre dice: "La constancia, de ahí el haber diseñado una rutina, cuidar la alimentación, hacer algo de deporte y, sobre todo, dedicarme tiempo de mí misma".

La modelo y empresaria nos ha deleitado con un impecable traje blanco

No cabe duda de que la tendencia de trajes de chaqueta y pantalón está siendo el uniforme oficial para cualquier evento, pero si nos fijamos en las expertas en moda podemos encontrar una buena dosis de inspiración para lograr este conjunto de la forma más auténtica. La última en enseñarnos lo bien que sienta un conjunto de dos piezas ha sido Nieves Álvarez, con un espectacular look de traje de chaqueta con pantalón de campana y zapatos de tacón acabados en punta. Un modelito que tú también querrás imitar y que te convertirá en la reina de estilo.

¡Sigue bajando para descubrir si línea de productos y su traje blanco!