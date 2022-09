La modelo es siempre una de las caras conocidas que se deja caer en todas las alfombras rojas de importancia, tanto nacionales como internacionales, no se pierde una. Este fin de semana se está celebrando el festival de cine más antiguo del mundo en Venecia y nuestra protagonista ha asistido engalanada como una auténtica estrella. Nieves Álvarez ha elegido un estilismo rompedor para su llegada al Lido de Venecia y, seguro que para muchas, demasiado atrevido. Analizamos todos los detalles a continuación.

El outfit de Nieves estaba formado por un vestido de estilo cut out, con aberturas en la cintura y un escote anudado de vértigo que creaba esa forma en pico que tan bien sienta al busto. Además, el diseño de la prenda dejaba su espalda completamente al aire y tenía un largo midi muy en boga. Una de las mejores elecciones de este look es la gama cromática, azul eléctrico para el vestido, rosa fucsia para el calzado y rosa palo para los complementos, una combinación transgresora que seguro que no ha dejado a nadie indiferente.

Nieves Álvarez avisa de tendencias en su llegada al Lido de Venecia

Otro de los puntos fuertes del estilismo ha sido su calzado, una tendencia que a muchas está pillando por sorpresa, pero que es ya un hecho: las botas XXL. Nieves ha combinado su vestido vestido de fiesta con unas botas de tacón en color fucsia, el color de moda de la temporada del que nadie se librará. Este verano ya pudimos ver a artistas de la talla de Rosalía o Rihanna llevar estás botas mosqueteras.

Los complementos no se han quedado atrás, para ellos Nieves tenía preparado un color rosa maquillaje que encajaba de una manera muy divertida con el resto del outfit. Unas gafas de Carolina Herrera y un bolso de mano de Bvlgari fueron sus caballos ganadores para ponerle la guinda a su look.

