No se prodiga demasiado públicamente y todavía no hemos podido contralar al detalle su estilo, pero las pocas veces en las que se ha dejado ver nunca nos ha decepcionado. Rachel Valdés acaba de protagonizar un acto para presentar su obra inmersiva en el nuevo concepto Flagship Store que Stradivarius ha instalado en la madrileña Plaza de España. Y como no podía ser de otra forma. la novia de Alejandro Sanz eligió un look de pies a cabeza de la firma del grupo Inditex. Un conjunto working girl, pero que a la vez es un estupendo look si próximamente tienes algún evento especial como una primera comunión (mayo es el mes por excelencia para este tipo de celebraciones) o un bautizo.

La artista cubana define su estilo a la hora de vestir como ecléctico, en el que le gusta mezclar «lo clásico y básico con lo sofisticado», apostando por los colores neutros. y el look que ha elegido para la ocasión tiene todas esas características.

El traje de Rachel Valdés, un fondo de armario para llevar en todas las ocasiones

Rachel eligió un traje pantalón en tono vainilla, con americana oversize cruzada, de cuello solapa y detalle de bolsillos con tapeta, y pantalón de cintura alta rectos con aberturas en los laterales, de la nueva temporada de Stradivarius.

.El traje de chaqueta es, sin duda, una de las grandes tendencias de esta primavera, al que le puedes dar muchas vidas. Es ideal para ir a la oficina, pero también se ha convertido en una de las opciones preferidas para los acontecimientos especiales, sustituyendo al clásico vestido. Ya vimos en la pasada boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot a varias invitadas con él, y también es la mejor idea si tienes que ir a una comunión (especialmente si eliges un tono neutro como el de Rachel).

La pintora combinó el traje con un sencillo top en el mismo tono del traje y unos zapatos a juego destalonados con pulsera, también de la firma de Inditex.

Un estilo muy básico

Rachel, una de las artistas contemporáneas más conocidas del panorama internacional, contó sobre su estilo: «»La verdad es que no pienso mucho en el look, pero creo que es importante porque al final la prenda habla de ti. Yo me visto con lo que me sienta bien, segura y cómoda, y utilizo mucho chándal para trabajar sobre todo, en general, mi estilo muy básico».

La novia del cantante desveló sobre su nueva obra: «Creamos una obra inmersiva para que el espectador pueda sentirse como en una especie de mundo paralelo, donde aparecen diferentes momentos. Son como paisajes límbicos creados por mí. Básicamente es trabajar los sentidos e inducir al espectador a vivir una experiencia única, inmersiva». Y también habló de la conexión entre el arte y la moda: «Arte y moda es una retroalimentación muy interesante. Vincular el mundo del arte con la moda puede funcionar muy bien. En este caso me he inspirado en los colores vivos, con mucha fuerza».