La joven que enamoró a Enrique Ponce ha posado recientemente con una prenda perfecta para estar cómoda (y muy sexy) en casa.

Si algo hemos aprendido durante el último año es que no debemos descuidar la ropa de estar por casa. En los últimos doce meses hemos pasado más tiempo del que nos gustaría sin salir a la calle y eso ha hecho que demos prioridad la ropa cómoda y gustosa; dejando a un lado las prendas llamativas y elegantes que solíamos sacar cada sábado para tomar algo con nuestras amigas o pareja. La moda comfy, que no es otra cosa que la moda que apuesta por las tendencias sin olvidar la comodidad; se ha convertido en nuestra mejor aliada y ahora chándales, leggings, sudaderas y zapatillas ocupan nuestro armario donde antes encontraríamos vestidos, faldas y tacones. El coronavirus ha cambiado nuestra vida de arriba a abajo pero también las tendencias que más triunfan. No hay más que darse una vuelta por las tiendas más exitosas o echar un vistazo a Instagram para darse cuenta.

Una de las famosas que ha caído rendida ante esta nueva corriente fashionista ha sido Ana Soria. La almeriense, a pesar de que en las redes sociales intenta pasar con la más absoluta discreción; siempre que publica una foto, consigue captar nuestra atención. Su estilo de calle es sencillo, clásico y elegante y ahora hemos descubierto que para andar por casa, no se queda atrás. Y es que la estudiante universitaria reconvertida en influencer ha posado recientemente con una prenda que no ha podido gustarnos más.

Ana Soria y la prenda más bonita, sexy y elegante para andar por casa

La joven que enamoró a Enrique Ponce ha compartido a través de su cuenta de Instagram una instantánea de lo más íntima en la que salía en el baño del piso en el que vive junto al diestro peinándose el pelo recién lavado y luciendo una bata negra satinada; una prenda que bien es ideal para estar tranquilita (y muy sexy) en casa pero que también podría funcionar con una buenas sandalias de tacón y y unos pantalones culotte o unos jeans pitillo.

Y es que precisamente de eso se trata la moda comfy; de ser cómoda y ponible para estar en la intimidad de nuestro hogar pero también ser ideal y perfecta para salir de casa si es lo que necesitamos. Nos ha gustado tanto el modelito sexy y a la vez elegante de Ana Soria que no hemos podido evitar navegar por Internet y buscar algunas batas tan ideales y bonitas como las de la joven. ¡Queremos todas!