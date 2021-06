Nuria Roca llevó anoche al plató de ‘El Hormiguero’ una falda de lo mas ideal que estamos seguras de que querrás llevar en esta temporada de verano.

Cada vez que pisa el plató de El Hormiguero, siempre bien acompañada por Trancas y Barrancas pero también por otro colaboradores como Tamara Falcó o Juan del Val; Nuria Roca consigue sorprendernos y sacarnos una sonrisa. Se nota que la presentadora y actriz se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Ha colgado el cartel de «Agotado» en casi todas las funciones de La gran depresión, la obra de teatro de la que es protagonista; y pronto se encargará de conducir Family Freud: la batalla de los famosos, el nuevo concurso familiar de Antena 3. Algo que, sin lugar a dudas, también afecta a su manera de vestir. Y es que la valenciana está más favorecida que nunca y sus looks, llenos de color y positivismo, lo dejan claro. No hay más que ver la falda que Nuria Roca llevó anoche a su paso por el programa de Pablo Motos para darse cuenta.

La falda de Nuria Roca, la mejor prenda para lucir este verano

Se trata de una falda tan llena de color y alegría que, sin duda, tenía que compartir con todos sus seguidores a través de las redes sociales. «Mi yo modela os da los buenos días, besos y sonrisas»; escribía en su cuenta de Instagram. «Anoche no me dio tiempo a poneros por aquí el look que llevé a El Hormiguero para todos los que me preguntáis por él. Así que os dejo un egomegareportaje para que veáis bien la falda, que es una maravilla de Mirto; las sandalias, no pueden ser más bonitas ni más cómodas, de Alohas; la camisa, que me la compré hace muchos años en Nueva York y el pintalabios de Yves Saint Laurent Beauty»; explicaba. Un conjunto de 10 que destacaba por especialmente por la falda que Nuria Roca eligió.