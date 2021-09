Naty Abascal y Nieves Álvarez se han desplazado hasta la ciudad italiana para disfrutar de la Fashion Week de Milán y lo han hecho con sus mejores looks.

Como la Semana de la Moda de Madrid, la Fashion Week de Milán ya ha dado comienzo. Esta es, junto la de París y la de Nueva York, una de las más importantes a nivel internacional. Y es por ello por lo que en estos días son muchas las famosas que se han desplazado hasta la ciudad italiana para disfrutar de los mejores desfiles de moda. Entre los que destacan Armani, Prada, Versace, Dolce & Gabbana o Alberta Ferretti; que durante siete días llenarán las calles de alta costura, diseño y tendencias.

Entre los rostros conocidos que se han dejado ver de la ciudad de Lombardía han destacado, cómo no, algunas famosas patrias, que no han querido perderse este desligue de glamour. Ellas so, cómo no, Naty Abascal y Nieves Álvarez, dos de las mujeres más elegantes de nuestro país, que han aterrizado en Milán para derrochar elegancia made in Spain.

El look de Naty Abascal en la Fashion Week de Milán

La modelo española, musa de grandes diseñadores italianos como Valentino, siempre intenta guardar un hueco en su agenda para pasear por la Semana de la Moda de Milán y en esta especial ocasión no ha sido menos. La exduquesa de Feria se ha dejado ver con un maravilloso vestido camisero de manga francesa y largo midi.

Un diseño sencillo pero con un original estampado paisley repleto de colores que le permitían combinar su look con los complementos más llamativos. A modo de bolso, Naty Abascal ha elegido el clásico Serpenti de Bulgari en un intenso color amarillo y, como zapatos, la socialité ha apostado por unos elegantísimos stilettos de satén aguamarina con detalle de pedrería en el frontal que que no podían sentarle mejor.

Nieves Álvarez, colorido estilo para el desfile de Alberta Ferretti

La presentadora de Flash Moda, después de dejarnos a todos con la boca abierta a su paso por el Festival de Cine de Venecia, ha querido volver a deslumbrar en Italia. En esta ocasión, en Milán, donde ha acudido al desfile de Alberta Ferretti. Para ver el fashion show, la modelo ha elegido un elegantísimo conjunto de la diseñadora italiana en tonos fríos pero muy llamativos.

Se trata de un conjunto formado por un jersey cerúleo que ha combinado a la perfección con una falda plisada en verde oliva y un sombrero de ala ancha en un bonito tono aguamarina. Un look al que ha añadido, como Naty Abascal, un bolso Serpenti de Bulgari (en su caso, en color verde bosque) y unos sencillos stilettos a conjunto.

Sin duda, dos estilismos muy diferentes pero ambos igualmente idóneos que nos sirven de perfecta inspiración para comenzar la temporada de otoño. ¡Una auténtica maravilla!