La presentadora de ‘Sobreviviré Aftershow’ nos ha enamorado con el look que llevó para una celebración hace tan solo unos días en Portugal.

Como toda buena influencer, Nagore Robles está disfrutando de unas fantásticas vacaciones de playa en playa. Primero la vimos en Ibiza, pasándolo en grande junto a Anabel Pantoja, Susana Molina, Jedet y muchas más reinas de las redes sociales; y ahora, después de unos días en la isla pitiusa, la colaboradora de televisión ha decidido desconectar un poco en el Parque Natural de Sintra-Cascais, en Portugal; un destino de ensueño desde el que nos ha dado mucha envidia pero desde el cual también nos ha inspirado a través de sus looks. Especialmente a través del estilismo que eligió para irse de celebración al Bar Moinho Dom Quixote. Un conjunto de lo más veraniego que nos enamoró de lleno a pesar de que lo combinó con un calzado, desde nuestro punto de vista, tremendamente fallido.

Ella, en su pequeño paraíso portugués, quería festejar la vida, disfrutar en grande y agradecer al mundo todo lo que ella tiene. Y así lo dejó claro a través de su perfil de Instagram. «Hoy era una día de celebración y así lo hice. Que no se nos escape nunca un motivo para agradecer, para celebrar y para brindar. ¡Feliz día!»; escribía como texto en una de sus publicaciones del viaje. Un post en el que posó con un vestido ideal que acompañó de un precioso bolso de crochet y de unas chanclas que no nos convencieron en absoluto. Un acierto de rodillas para arriba que hoy venimos a comentar.

Nagore Robles se va de celebración con el look más acertado (excepto por el calzado)

Vayamos por lo positivo primero. Uno de los elementos del look que más nos gustó fue, sin duda, su vestido. Se trata de un diseño blanco de ganchillo de estilo boho-chic que presenta un precioso estampado floral con escote en V y pronunciada abertura en la espalda que, unidos a las aberturas laterales y a los detalles de flecos, lo convierten en el vestido perfecto para los meses de verano. Una prenda que, aunque ella compró en la tienda Falling in Love de Burgos, es uno de los modelos de la colección de Fetiche Suances. Combinó el vestido con un bolso de mano elaborado en un precioso crochet multicolor que no podía ser más bonito. Un diseño de Be Good The Store que nos sorprendió gratamente.

También nos dejó con la boca abierta (pero, en esta ocasión, no precisamente para bien) el calzado que eligió Nagore Robles para rematar este look. La presentadora de Sobreviviré Aftershow se colocó unas sandalias planas de polipiel blanca de Levi’s que más bien parecían unas chanclas para ir a la playa. Un zapato veraniego pero no tan festivo como el resto del estilismo que nos dejó con un leve mal sabor de boca.