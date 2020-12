Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz… Todas las mujeres de la familia Martín Berrocal han apostado por la prenda más cómoda y elegante esta Navidad.

Esta Navidad está siendo más extraña que de costumbre pero eso no significa que no pueda ser igual de especial (o más) que en años anteriores. En Nochebuena todas buscamos estar guapas para celebrar una de las noches más emotivas del año. Sin embargo, y aunque queríamos estar divinas, también deseábamos ir cómodas, pues la celebrábamos en casa sin posibilidad de lucir nuestro modelo. Un combo elegante + comfy que no resultaba fácil de crear pero que, sin duda, era la combinación ganadora. O si no que se lo digan a las mujeres que conforman la familia Martín Berrocal: Victoria, Vicky, Rocío y Alba; que optaron por llevar el mismo look para pasar la noche juntas y nos dejaron a todas con la boca abierta. Y no es para menos, la prenda que eligieron no puede ser más cómoda ni más bonita.

El look más cómodo (y también más bonito) lo tiene la familia Martín Berrocal

No es un vestido al uso ni tampoco una bata de andar por casa. Tampoco es un kimono tradicional japonés ni un elegante kaftan abierto. Es todo en uno y es maravilloso. La pieza que lucieron Vicky Martín Berrocal, su hermana, su madre y su hija, Alba Díaz es uno de los diseños más elegantes de Victoria Colección, la línea de moda de la sevillana y no puede gustarnos más. Estamos hablando de una bata con cuello smoking y largo midi, mangas anchas con vivos en los puños y un cinturón del mismo tejido que las tres generaciones de glamour llevaron a modo de vestido. Un modelo tan versátil que funciona para triunfar en Nochebuena pero también para descalzarse y tumbarse en la cama en Navidad.

Cada una de ellas eligió un modelo distinto, pero todas lo llevaron de la mejor forma posible. Victoria, la matriarca de la familia, eligió un diseño en terciopelo burdeos que no podía ser más bonito. Vicky, por su parte, apostó por la misma pieza pero en color negro. Al igual que su hermana, Rocío, que imitó a ambas con la misma bata pero en un precioso color azul. Por su parte, la más joven de la familia, Alba, quiso arriesgar un poco más y eligió un precioso diseño de paillettes bicolor azul y negro con cuello smoking de crepé que daba un toque mucho más festivo. Cuatro mujeres y cuatro modelos distintos de la misma prenda que dejaban claro que la familia Martín Berrocal es una de las más elegantes del panorama nacional.