El look más sencillo es casi siempre el mejor para acertar. Lourdes Montes ha elegido el vestido mini más favorecedor, con los complementos perfectos del verano

Fiona Ferrer está promocionando su nuevo libro, La estilista. Y tras la presentación en Madrid, donde estuvo rodeada por muchos de sus amigos, ahora le ha tocado el turno a Sevilla. En la capital andaluza también contó con el apoyo de rostros muy conocidos como Arantxa del Sol, Marisa Jara, Raquel Revuelta o Lourdes Montes, y tampoco faltó su expareja, Javier Fal-Conde, con quien sigue manteniendo una gran relación. Haciendo honor al contenido del libro, todas las invitadas cuidaron al detalle su estilismo, pero de todos ellos nos quedamos con el de la esposa de Francisco Rivera. Un look fresco, sencillo, muy favorecedor e ideal para cualquier momento de este verano.

Lourdes Montes nunca falla con sus elecciones. La diseñadora tiene un estilo clásico, con prendas de fondo de armario que combina siempre de forma acertada. En su último look ha vuelto a demostrar que recurrir a los básicos siempre es garantía de éxito, y en verano no hay nada más básico que un ligero minivestido, unas cómodas sandalias y un capazo de mimbre.

Un look para acertar en los calurosos días del verano

Aunque muchas de las invitadas a la presentación del libro de Fiona Ferrer eligieron looks más elaborados, Lourdes Montes optó por la sencillez… Y acertó de pleno. Lució un vestido mini de lino con botones delanteros, manga corta rematada en volante y corte con pinzas bajo el pecho. Un diseño que es básico para todos los días del verano, tanto en la ciudad como en la playa, y que nunca pasa de moda. Seguro que tienes en tu armario más de un vestido del mismo estilo, pero hay que reconocer que el rojo es el tono más favorecedor y que en cualquier prenda, por sencilla que sea, siempre va a elevar el look.

También en los complementos tenemos que darle la mejor nota. Lourdes eligió el clásico capazo de mimbre, el bolso por excelencia del verano. Cada año hay tendencias que llegan con fuerza (esta temporada no dejarás de ver los bolsos de red), pero hay eternos que nunca van a ser desbancados. El capazo es uno de ellos, y no solo para la playa. Hace ya mucho tiempo que este bolso ha dejado de ser exclusivo de las playas para reinar en el asfalto. La diseñadora completó el look con unas sandalias de pulsera con tiras cruzadas en rojo, negro y marrón y tacón bajo cuadrado, el diseño más cómodo y tendencia total.

Nos hemos inspirado en el look ideal para el verano de Lourdes Montes y lo hemos copiado para ti a precios muy asequibles.