Hay prendas que cada verano son imprescindibles en nuestra maleta de vacaciones. Un caftán como el de Gema López es la prenda perfecta

Después de una larga y dura temporada de trabajo en Sálvame, Gema López ya está disfrutando en la playa de sus merecidas vacaciones. Pero aquí vamos a hablar de ropa y del primer look que le hemos visto en estos días de relax, protagonizado por una prenda que no puede ser más cómoda y efectiva.

La periodista cuida mucho su imagen, y no tenemos más que fijarnos en su día a día ante las cámaras de Telecinco, donde los vestidos de estilo boho se convierten en sus mejores aliados. Y aunque en verano, como todo el mundo, relaja más sus estilismos, eso no quiere decir que los descuide en absoluto.

En su maleta de vacaciones Gema ha metido una de las prendas más cómodas y versátiles para nuestros días de playa. En definitiva, un imprescindible de todos los veranos: el caftán. El suyo, una versión mini en un favorecedor verde con dibujos bordados en coral y rematado en flecos, que nos ha encantado.

En lugar de recurrir a las firmas masivas, la colaboradora de Sálvame prefiere elegir habitualmente marcas más desconocidas y tiendas multimarca para apoyar a los pequeños diseñadores. Este caftán es el modelo Polinesia de la firma Mohs y tiene un precio de 79,90 euros.



Los complementos playeros de Gema López

Ha completado su look playero con unas sandalias planas y un sombrero de rafia, que además de proteger del sol siempre pone ese toque especial a todos los estilismos del verano. Y Gema acierta totalmente con el primero de sus vacaciones.

Tanto cortos, como el de la periodista, como largos y en su versión más ibicenca, los caftanes son la prenda más todoterreno del verano. La playa nos parece su hábítat natural, pero con los complementos adecuados, desde los sandalias y clutch a las joyas, se pueden convertir en el vestido ideal para una fiesta o una cena de verano.