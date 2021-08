La colaboradora ha triunfado en su perfil de Instagram con un vestido perfecto para llevar en estos últimos días de verano. ¡Y es un chollo!

«Cuando bailas, quieres, paseas, miras y besas. No puedo estar más feliz de las personas que me rodean y del súper verano que me estoy pegando»; contaba Nagore Robles a través de su cuenta de Instagram. Lo ha dicho ella en sus redes sociales, pero si no hubiese mencionado nada, lo sabríamos solo por mirarle a la cara. La influencer está disfrutando de uno de los mejores veranos de su vida y, de playa en playa y siempre en la mejor compañía, está desconectando de lo lindo para volver a septiembre con las pilas cargadas. La colaboradora del debate de Supervivientes primero decidió pasar unas semanas con sus compañeras de profesión en la isla de Ibiza, donde nos regaló grandes momentos fashionistas. Ahora, en un entorno más tranquilo e íntimo, la presentadora ha querido irse a Portugal y disfrutar junto a sus seres queridos de la naturaleza del Mar Atlántico. Un viaje para el que la joven ha preparado la mejor de las maletas y en el que nos ha sorprendido con el que, sin duda, el es mejor vestido para poner fin al verano.

Nagore Roble tiene el vestido perfecto para despedir el verano

La colaboradora de La isla de las tentaciones se ha dejado ver en Instagram con el que muy probablemente sea el vestido perfecto para estas últimas semanas de vacaciones. Y es que es una de esas prendas que reúnen en un mismo patrón varias de las tendencias más arrolladoras del momento. Se trata de un vestido de estilo camisero con estampado tie dye en tonos verdes; manga larga con detalle de volantes en los hombros; cintura elástica y detalle de volantes en la falda. Vamos, que lo tiene todo. Un diseño ideal que, cuando pensábamos que no podía gustarnos más, va y nos sorprende. Y es que se trata de un vestido firmado por Fetiche Suances, la marca favorita de Paula Echevarría, que Nagore Robles ha encontrado a mitad de precio en una pequeña tienda de Burgos.

Un vestido que, además de ideal, es todo un chollo

Cuando supimos que la prenda pertenecía a la colección de Fetiche Suances, lo primero que hicimos fue ir a mirar a la web de la marca para conocer su precio. Allí descubrimos que se trata del modelo Ventura y que su precio original era de 159 euros pero que, sin embargo, estaba rebajado al 30%, quedando en 111,30 €. Pues bien, Nagore Robles en su última publicación ha dejado claro que ella no lo ha adquirido en la web de la firma, sino que ella lo encontró en una tienda de Burgos que recibe el nombre de Fall in Love y que también tiene venta online. ¡Y en esta e-shop tiene un precio de 79,50 euros! ¡La mitad de su precio original! Un chollo que convierte a este vestido en un diseño aún más perfecto.