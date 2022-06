Una de las citas más esperadas con motivo de la Cumbre de la OTAN Madrid 2022 que se celebra estos días en la capital ha llegado. Después de ver a la Reina Letizia y a Jill Biden juntas durante dos jornadas donde han acudido a algunos actos en conjunto, es el momento de ver a todas las primeras damas y demás acompañantes de los asistentes en el Palacio Real. Este martes, los Reyes han ofrecido una cena en honor a las delegaciones de jefes de Estado y jefes de Gobierno asistentes a la 32ª edición de la Cumbre de la OTAN que ha tenido lugar en el Comedor de Gala. Todos han podido degustar un exquisito menú realizado por Paco Roncero. Pero, esta cita lo que nos ha permitido ver ha sido el estilo más formal de las primeras damas.

Aunque las miradas estaban puestas en la Reina Letizia, como anfitriona, que se ha decantado por el espectacular vestido de The 2nd Skin que utilizó el pasado año en los Premios Princesa de Asturias, las parejas de los gobernantes también han sorprendido con sus estilismos. La propuesta de la noche ha sido, sin lugar a dudas, los vestidos de cóctel, que el ‘dress code’ de la ocasión. Como ocurre en este tipo de actos, siempre hay looks más aplaudidos que otros y nosotros vamos a analizar al detalle cada uno de ellos. Además de la propuesta de Letizia, que ha sido impactante, otras de las mujeres que también han destacado han sido Jill Biden, a quien le hemos visto espectaculares looks en sus primeras apariciones en España, y Brigitte Macron, la mujer del presidente de Francia, Emmanuel Macron. ¡Todos los looks de la cena de la Cumbre de la OTAN, a examen!