Tras varios meses sin hacer ninguna aparición pública (la última vez que la vimos fue en el Jubileo de la Reina Isabel II), Meghan Markle ha hecho doblete esta semana. Este lunes la veíamos junto al príncipe Harry en el One Young World Summit, un evento benéfico que reúne a jóvenes líderes procedentes de todo el mundo, celebrado en Manchester. Lo hacía enfundada en un total look en rojo que le sentaba como un guante. Un día después, los Duques de Sussex se han desplazado hasta Alemania donde han sido recibido ovacionados a su llegada. La que fuera actriz de ‘Suits’ ha elegido el conjunto perfecto que querrás copiar para tus looks de septiembre y que se convertirá en tu uniforme de vuelta al cole. ¿Lo más? Sus pantalones palazzo que hacen TI-PA-ZO.

Meghan Markle combina los pantalones palazzo con un top de cuello halter

Como hemos dicho anteriormente, el lunes sorprendía con un conjunto con el que apostaba todo al rojo con pantalón y blusa firmados por Another Tomorrow. Tan solo unas horas después, vestía un total look de aire más informal que se ha convertido en nuestra nueva obsesión. Meghan Markle ha combinado un pantalón de pernera ancha con ligeros detalles plisados y cintura alta que incorporaba con un cinturón a juego. Lo firma Brandon Maxwell y su precio no es apto para todos los bolsillos, pues cuestan nada más y nada menos que 1900 euros. Se trata de un modelo que hace tipazo y estiliza. ¿El motivo? Se ajusta a la cintura y cae dulcemente por las piernas terminando de manera fluida, creando además una silueta muy femenina. La duquesa de Sussex lo ha combinado con un top blanco de cuello halter de Anine Bing. Te mostramos el look completo de Meghan Markle que a nosotras nos ha fascinado ¿y a ti?.