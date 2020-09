A la novia de Kiko Matamoros le encanta el deporte y también lo demuestra con sus looks. El último tiene unas sneakers tan llamativas como deluxe

Si hace prácticamente un mes que Marta López nos sorprendió con el vestido perfecto para el verano y al mejor precio (costaba 14 euros), ahora lo hace con las zapatillas más cañeras, atrevidas y exclusivas valoradas en más de 400 euros. La pareja de Kiko Matamoros ha salido este miércoles en la mañana a hacer sus quehaceres y lo ha hecho con un look deportivo que ha conquistado a sus seguidoras y también a nosotras. Nos encanta el vestido rosa tipo polo con aire deportivo, que además de ser cómodo para el día a día también es muy chic. Pero lo que más nos ha fascinado de su estilismo ha sido, sin lugar a dudas, sus sneakers.

Las sneakers más cañeras y explosivas las tiene Marta López

Si hay un calzado que año tras año se reinventa y ya se ha convertido en un básico son las sneakers. Eso sí, cada vez en colores más llamativos y vibrantes que reinventan un estilismo clásico en el más fashionista. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Marta López, que ha sabido cómo combinar a la perfección un vestido más clásico como este tipo polo, con unas originales sneakers de la firma Iceberg (cuestan 440 euros). Aunque estáis de suerte, ya que si os habéis enamorado de ellas tanto como en SEMANA las podéis encontrar rebajadas a través de la página web por 305 euros.

Se trata de unas sneakers track que combina el blanco, el negro y varias tonalidades en rosa, todas ellas muy vibrantes. Unas zapatillas que no pasan desapercibidas allá por donde pasa y que son perfectas para estos días otoñales que no sabemos qué calzarnos. Mientras que unas sandalias nos dan un pelín de fresquito, unas botas nos parece todavía excesivo. Unas sneakers siempre están ahí cuando las necesites. Perfectas para combinar con mini vestidos, aquellos midi o incluso con un traje para ir a la oficina. Renueva tus looks más clásicos con el calzado de moda. Hemos buceado por las diferentes páginas webs para dejaros tanto el modelito del vestido como las espectaculares sneakers de Marta López y podáis copiar su look al completo. ¿Os gusta.?