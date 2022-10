Toma nota porque te enseñamos este look de Martina Klein para vestir bien en la oficina. La modelo apuesta por un propuesta sencilla e impecable. Los pantalones anchos son un ‘must’ en su look de trabajo y con ellos sabe cómo crear ‘outfits’ potentes. Adora las americanas en todas sus versiones y con la suya de lino crea su mejor versión ‘working girl’, dando una auténtica lección de estilo. ¡Copia el look completo!