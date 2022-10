Los estilismos de invitada de la temporada otoño-invierno mantienen algunas de las tendencias que ya vimos el año pasado: el satén, los dos piezas, los escotes asimétricos y el cut out siguen estando muy presentes. Aunque en esta nueva estación nos hartaremos de ver trajes de cuero, plumas, pedrería y lentejuelas, en una boda de día es mejor dejar las estridencias aparte. Marta Torné ha tenido una boda este fin de semana y nos ha sorprendido con un traje de dos piezas súper elegante y atemporal que es un must have de esta temporada.

El estilismo de la presentadora tenía un diseño muy original y un montón de detalles para analizar. La parte superior la formaba una chaqueta de crepé con motivos florales satinados que decoraban toda la prenda; además, tenía una manga abullonada corta que creaba efecto hombreras, escote en uve y corte peplum. La prenda iba ceñida en la cintura por una botonadura frontal y dejaba el bajo de la chaqueta ligeramente evasé. Este diseño es una creación de la firma Vogana, es el modelo Valentina y tiene un precio de 89 euros, está rebajado en la web y también está disponible en color malva, es súper favorecedor.

Marta Torné corona su look de boda con un bolso de cadena acolchado

El pantalón tenía un corte wide leg –súper de moda– y lucía el mismo estampado que la parte superior. Además, como tenía el talle alto y pinzas estilizaba mucho la figura y el largo tobillero le regalaba visualmente unos centímetros a sus piernas. Este conjunto es súper atemporal y sienta igual de bien a los 20 que a los 60, porque su corte y su diseño hacen que el cuerpo se vea mucho más esbelto.

El color azul bebé del estilismo es perfecto para combinar con tonos beige, dorados y blancos. Y eso es justo lo que eligió Marta para sus accesorios: un bolso acolchado de mano con cadena dorada que encajaba a las mil maravillas con el outfit de boda.

Para sus pies usó unos tacones beige con joya en la puntera que recordaban al diseño más emblemático de Manolo Blahnik. En cuanto a su beauty look, la presentadora optó por la sobriedad, un delineado sencillo, una sombra muy suave y un highlighter dorado en el pómulo.