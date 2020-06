Los nuevos tiempos requieren reinventarse y buscar nuevas fórmulas. La Fundación Starlite ha sido de las primeras en tirar de imaginación a la hora de organizar un concierto, ahora que todavía no están permitidas las concentraciones masivas de gente. Coincidiendo con la celebración del Día de la Música, tuvo lugar GO UP, un concierto solidario en homenaje a los miles de fallecidos por la Covid-19, cuyo objetivo era recordar a los que no están, reconocer a los que más han ayudado y ayudar a los que lo necesitan.

El concierto tuvo lugar en la azotea del rascacielos más alto de España, la Torre de Cristal, toda una metáfora de lo que se quería transmitir: «Los artistas se subieron al escenario más alto de España para estar lo más cerca posible del cielo, y ofrecieron un concierto a un público muy especial, las miles de estrellas anónimas que ya no están con nosotros», afirman en la Fundación Starlite.

El cartel lo formaron Chenoa, Ana Guerra, Marta Sánchez, David Bustamante, Miguel Poveda o el grupo Taburete, entre otros.

Debido a las restricciones de aforo por la normativa sanitaria de seguridad, el público presencial estuvo formado por poco más de 40 personas (con la distancia de seguridad y mascarillas), entre ellas una pequeña representación de personas que combatieron la pandemia desde la primera fila como sanitarios, personal de limpieza, transporte, alimentación, fuerzas de seguridad… Pero fueron muchos los que pudieron segurilo en streaming.

Aportación solidaria

El concierto ha sido el pistoletazo de salida a estos nuevos tiempos y una buena fórmula de recuperar la alegría a través de la música. Y también con fines solidarios.

Si quieres colaborar y aportar tu granito de arena, puedes seguir comprando en

Ticketmaster tu entrada conmemorativa firmada por todos los artistas del proyecto,

adquirir productos de merchandising como camisetas, mascarillas o pulseras oficiales

del evento, o hacer tu donativo a la Fundación Starlite a través de la cuenta ES43 2085

8370 85 0330171916.

Los beneficios irán íntegramente destinados a la Fundación

Starlite para la acción de lucha contra la Covid-19

La solidaridad y la música fue lo importante, pero también nos fijamos en los looks de los artistas. Aunque el negro fue el denominador común, hubo alguna sorpresa estilística… Comenzando por Marta Sánchez.