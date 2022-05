La reportera ha pasado unas semanas muy difíciles, pero hace unas horas mandaba un mensaje tranquilizador «estoy bien, me encuentro perfectamente, gracias a Dios. Estoy aquí sin miedo a nada ni a nadie». Marta ha decidido tomarse su ansiedad con filosofía, buenas palabras y ¿por qué no? saliendo a la calle con un lookazo muy cañero y que está muy de moda. Marta Riesco ha encontrado las botas cowboy perfectas con los colores de la temporada venidera y las ha lucido con mucho arte, y sin ningún miedo. Dice en sus últimas declaraciones que el caminito se demuestra andando, y nosotros le añadimos con unas botas muy modernas en tonos flúor.

Marta Riesco se ha dejado aconsejar muy bien por su estilista, el look con el que se ha dejado ver muestra que sigue estando más fuerte que nunca después de las últimas noticias que se han vertido sobre ella. Ella ha extrapolado su positivismo en la moda y ha dado un zapatazo en el suelo para decir «aquí estoy yo» con un look cowboy perfecto para el buen tiempo. «This boots are made for walking» dice la canción y a ella, seguro, le queda mucho por andar.

Los colores subrayados o flúor vuelven este verano a instalarse en nuestro armario

El look escogido fue una blusa blanca con abotonadura frontal larga y oversize, debajo llevaba unos pantalones shorts vaqueros que le quedaban genial. Sobre la camisa la reportera decidió poner un chaleco negro con flecos muy cañero y con un gran dibujo de unas alas pintado a mano en la espalda junto al mensaje «good vibes» es decir «buenas vibraciones» o «buen rollo», justo lo que necesita Marta, un poco de buena onda.

No es la primera vez que Marta Riesco juega con los mensajes de su ropa, en otra ocasión le dedicaba a sus enemigos otra chaqueta de flecos en la que podía verse pintada en la espalda la palabra «indestructible». Un mensaje que ahora podría funcionarle también, pero que ha preferido cambiar por algo más positivo todavía.

Marta Riesco sabe que las botas cowboy son tendencia absoluta y apuesta por los colores

Pero dejamos lo mejor siempre para el final, pues Marta se calzó unas botas pintadas a mano de la diseñadora Sylvia Blanc, de color marrón, pero con toda la caña pintada en tonos flúor amarillo y fucsia. Unos colores que vienen muy fuerte para la temporada estival. Las bonitas botas de Marta están rebajadas de 180 a 150 euros en la web, aprovecha para coger tu número antes de que se agoten.

Desliza para descubrir las botas más bonitas de Marta Riesco y adelántate a la moda de los colores flúor antes de que se agoten.

¿Are you ready boots?