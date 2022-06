Sevilla se ha vestido de glamour y lujo para recibir el último desfile de Dior. Este jueves, la maison francesa ha presentado su colección Cruise 2023 en la Plaza de España de Sevilla donde han asistido numerosos rostros conocidos. Por primera, la casa tras la que actualmente se encuentra Maria Grazia Chiuri como directora creativa ha elegido nuestro país para uno de sus shows que dan la vuelta al mundo y coloca a la Capital hispalense en lo más alto. Marta Ortega, Tana Rivera, Eugenia Martínez de Irujo o Elle Macpherson han sido algunas de las asistentes que no se han querido perder la cita gran noche sevillana de la moda.

Tal y como ha desvelado Carmen Lomana, que no ha estado invitada, un total de 900 invitados han disfrutado de este majestuoso desfile donde se ha presentado las diferentes piezas exclusivas de la colección cápsula de una de las casas de moda más exclusivas del mundo de la moda.

Marta Ortega ha sorprendido y se ha convertido en una de las mejor vestidas

Las inmediaciones de la Plaza de España estaban repletas de personas que querían ver de cerca a sus famosas favoritas y, de paso, estar en uno de los eventos de la moda más seguido a nivel internacional. Nadie quiere perderse las propuestas que tiene Dior para su colección crucero del próximo año y algunos privilegiados han podido ver de cerca estas propuestas que veremos lucir a muchas famosas en el próximo año. De eso estamos seguras. Una fiesta sin precedentes que nunca antes había ocurrido en nuestro país por lo que todas las famosas que han asistido han lucido sus mejores galas, la mayoría firmadas por Dior.

Entre las invitadas que más han destacado se encuentra Marta Ortega, que no es muy dada a aparecer en fiestas ni en actos públicos. La hija de Amancio Ortega ha estado acompañado por su marido, Carlos Torretta. Ambos ataviados con looks espectaculares, han sido de los más aclamados a su llegada a la Plaza de España. La heredera del grande de Inditex nunca cae en un renuncio y debido a su buena relación con el mundo de la moda, no falla en ninguna de sus apariciones públicas. Otros de los looks más aplaudidos de la noche ha sido, sin lugar a dudas, el de Tana Rivera. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera ha presumido de un look muy lady que nos ha dejado sin palabras. Te mostramos todos los looks de la gran noche sevillana de la moda.