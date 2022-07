Mónaco acoge este fin de semana la décima sede de la Longiness Global Champions Tour 2022. Los mejores jinetes del mundo participan en este torneo, que es siempre un punto de encuentro de las socialités y la high class de todo el mundo. La hija de Amancio Ortega, aficionada desde joven a este deporte, no se ha podido perder el evento y lo ha hecho con un look que representa totalmente su estilo, cómodo y chic. Marta Ortega nos ha sorprendido en Mónaco con el estilismo más cómodo para eventos de día, un conjunto de estilo adlib, que no falla.

Marta Ortega nunca ha sido de estridencias, tiene un estilo muy clásico y no solemos verla con outfits llamativos, siempre acorde para cada ocasión. La presidenta de Inditex es toda un ejemplo de buen gusto y clase, ella, que vive sumergida en el corazón de la moda española, nos ha dado una clase de cómo ir cómoda y elegante en verano sin ningún rastro de opulencia.

Marta Ortega luce en Mónaco el conjunto ibicenco perfecto para un evento de día en verano

La empresaria eligió un estilismo ibicenco, algo a lo que ya nos tiene acostumbradas, pero esta vez le ha dado un toque muy especial. El conjunto constaba de una blusa blanca sin mangas, con un pequeños volantes en el cuello del que salían dos tiras adornadas con unos abalorios sencillos. El escote en pico, uno de los más socorridos de esta temporada para estilizar el busto; alargaba su cuello y, al ser una prenda ancha adlib, le daba mucho movimiento a su silueta.

Para la parte inferior también optó por la comodidad de una prenda holgada y enfundó sus piernas en una falda pantalón blanca con aberturas muy fresca y liviana. Para protegerse del sol incluyó un complemento que está muy de moda esta temporada, el sombrero de pescador de rafia. Este accesorio le dio al look un aire más chic, además, este modelo lo estamos viendo tanto en playas como en bodas, es muy versátil. Las sandalias de Marta ya son un elemento que no pueden faltar en verano. En esta ocasión, fueron unas sandalias estilo chunky en color cuero, que combinaban genial con el resto de estilismo. Desliza para ver cómo fue Marta Ortega a la hípica en Mónaco y déjate inspirar para ir sencilla pero elegante a cualquier evento de día.