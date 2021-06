Pedro Bravo y Carlota Pérez-Pla se han dado hoy el «sí, quiero» en Gijón y a la boda han acudido multitud de rostros conocidos. Todos ellos de punta en blanco.

Con la llegada del buen tiempo, la mejora de la situación epidemiológica y la disminución de las restricciones, también han vuelto los grandes eventos. Las ceremonias conocidas como BBC (bodas, bautizos y comuniones) están ya empezando a celebrarse y cada fin de semana tenemos la oportunidad de disfrutar de grandes vestidos de novia o looks de invitada que nos inspiran para nuestras próximas fiestas. La última ha sido la boda que ha tenido lugar este sábado 26 de junio en Gijón. Un enlace protagonizado por Pedro Bravo y Carlota Pérez-Pla, dos de los rostros más conocidos de la jet set española, que se han dado el «sí, quiero» rodeados de amigos y seres queridos (todos ellos de punta en blanco) ante la atenta mirada de todos.

Pedro Bravo, licenciado en comercio internacional, es CEO de Element Maritime, una compañía que se encarga de gestionar el transporte de mercancías en puertos. Sin embargo, más que por su alto cargo, él es conocido por ser uno de los personajes VIP que se dejan ver por la Feria de Jerez cada año. Carlota Pérez-Pla, por su parte, estudió finanzas y contabilidad y trabaja como contable para la gran empresa KPMG. Dos recorridos profesionales de éxito que les han hecho contar con amigos de lo más cool en este día tan importante para ambos.

Todos los rostros conocidos que han asistido a la boda de Pedro Bravo y Carlota Pérez-Pla (y todos sus looks)

Entre los famosos que se han dejado ver en la puerta de la iglesia asturiana ha destacado, cómo no, Marta Ortega, heredera del imperio Inditex. La joven, de la mano de Carlos Torretta, ha sorprendido con su sofisticado pero innovador estilismo. Y es que ha apostado por un sencillo vestido camisero midi en color marrón y sobre él ha añadido un jersey oversize estilo red. También nos han llamado la atención (para bien, cómo no) los estilismos elegidos por Alonso Aznar y Renata Collado; Isabelle Junot and Álvaro Falcó; Inés Sastre o Simoneta Gómez Acebo.

Sin duda, esta gran boda se ha convertido en un increíble desfile de moda en el que todas y todos han derrochado elegancia y estilo. Una pasarela a pie de iglesia que estamos seguros de que podrás usar como perfecta fuente de inspiración para tus próximos eventos del verano. ¡Y es que todos los looks resultan la mar de ideales!