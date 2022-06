El truco de Marta López para parecer más alta no es otro que llevar unas zapatillas con plataforma. La colaboradora de Telecinco ha optado un look que le sienta muy bien y que nos ha gustado especialmente no solo porque son prendas básicas y fáciles de copiar, sino también porque las ha conjuntado con unas zapatillas estilo converse de flores con plataforma que le quitan varios años de encima consiguiendo así un look rejuvenecedor con el que triunfar.

Y es que los tacones no son la única forma de ganar centímetros de altura. Esto lo saben bien las expertas en moda como ella, que nos da algunos trucos muy ingeniosos para parecer más altas y no pasar dolor en los pies. Las deportivas que luce la televisiva lo tienen todo. Son cómodas, y combinan con todos los conjuntos. ¿Lo mejor? Su precio, asequible. 29,90 euros. Puedes hacerte con ellas en la página web de la marca ‘Llámame loca’, y allí puedes encontrar también un sinfín de modelos y colores diferentes. El formato que presentan, tiene las mismas características que las propias Converse, pero sin el logo original. Son en color azul vaquero y llevan flores en varios tonos de rosa. Son las deportivas perfectas. Y es que cada vez son más las marcas que intentan imitar las características de las deportivas Converse. Este tipo de calzado han pasado a ser una de las piezas básicas en cualquier armario. Y es que ir cómoda, y completar los outfits con sneakers es tendencia, tanto en el día a día como para salir de fiesta. Siendo las de corte alto con plataforma las más vendidas. Alerta moda: Marta López se adelanta al otoño y se calza las botas que triunfarán

Marta presume de look llevando sus jeans azul claros con una camisa blanca de tirantes anchos en color blanco. Un atuendo perfecto para ir al trabajo un día cualquiera de verano. Como toque final, lleva las zapatillas. Ese contraste, da en el clavo de este look con jeans. Un giro ‘cool’ a su forma de vestir que nos encanta.