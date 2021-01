La colaboradora de ‘Sálvame’ acudió al plató del programa con un mono todoterreno que funciona en casi cualquier ocasión y casi con cualquier estilo.

Recuperó su gran protagonismo durante la cuarentena, cuando salió a la luz el polémico triángulo amoroso conocido como Merlos Place; y, desde entonces, no ha dejado de ocupar espacio televisivo. Marta López ha sabido sacar lo bueno de una situación tan sumamente negativa y aprovechar todas y cada una de las oportunidades que le han ido llegado. Aunque en verano, sus éxitos laborales corrieron peligro por culpa de su irresponsabilidad en alguna que otra fiesta; tras pedir perdón y justificarse, la colaboradora de Sálvame logró recuperar rápidamente su lugar en el plató de Mediaset para continuar dando guerra frente a las cámaras y seguir ocupando titulares. Aunque la mayoría de artículos que escriben sobre la ex gran hermana son debido a sus enredos sentimentales; Marta también logra ser el centro de atención gracias a sus acertados estilismos.

La colaboradora de la sección Fresh de Ya es mediodía tiene un estilo muy particular. Ella siempre apuesta por vestidos mini de lo más sexy, ajustadísimos pantalones pitillo y prendas que marquen su espectacular figura. Y es que Marta López, tras perder quince kilos y someterse a operación de pecho y a una abdominoplastia, no pierde la oportunidad de presumir de tipazo a través de sus modelitos. Algo que, cómo no, ha conseguido a través de su último y sorprendente look formado por un mono todoterreno que no puede sentarle mejor.

El mono todoterreno que ha enamorado a Marta López (y a todas nosotras)

El mono es una de las prendas más cómodas y efectivas de todos los tiempos. Y Marta López lo sabe de primerísima mano, pues cuenta con varios en su armario y todos ellos la mar de acertados. El último que ha llevado lo firma Poupée, una de sus marcas favoritas. De corte camisero, muy entallado, con bolsillos en pecho y cadera y cinturón a modo de lazada; este mono de color negro con botones en contraste no puede sentarle mejor a la que fuese concursante de una de las primeras ediciones de Gran Hermano.

Se trata de una prenda todoterreno, ya que sirve para lucir en cualquier ocasión y que no precisa de mucho más para crear un conjunto al completo; solo basta con elegir los complementos que mejor le sienten para completar el estilismo. La colaboradora, que siempre le gusta subirse a unas buenas plataformas, lo ha combinado con unas botas altas de estilo militar; pero también sienta de maravilla con unas llamativas sneakers o unos elegantes stilettos. ¡Y es que esta prenda tan ideal funciona con todo y sienta bien a cualquiera!