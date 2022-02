Aunque queda poco más de un mes para dar la bienvenida a la primavera, definitivamente la famosas ya han dicho adiós a los abrigos y a las prendas más calentitas para abrazar los looks de nueva temporada. Marta López ha sido una de ellas, eligiendo un estilismo que mezcla lo informal con toques más serios, con unos pantalones beige efecto piel que son la mejor compra si lo que pretendes es estilizar tu figura y disimular alguna lorza de más. Un diseño muy favorecedor para todas las siluetas.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha aprovechado estos día de sol y temperaturas bastante suaves para lucir ya un look de lo más primaveral. Y nos hemos fijado especialmente en sus pantalones beige de efecto piel, pitillo y de cintura alta, con corte en la parte delantera y adornados con tachas. Una prenda que le sienta como un guante y le hace tipazo.

Un pantalón de efecto piel y una original cazadora vaquera, las dos prendas más marcadas del look primaveral de Marta López

Aunque los pantalones pitillo han dejado de ser los reyes indiscutibles del armario y ahora son tendencia los culotte, wide leg o los campana hay quien, como Marta López, se resiste a abandonarlos. El modelo de la colaboradora televisiva, tanto por su color como por su diseño, con adornos de tachas recorriendo las piernas, estilizan y, además, los cortes en la parte de la tripa y las tachuelas nos ayudan a disimular tripa. Son de la firma DesignLab Woman, una de sus favoritas, y todavía está disponible en la web en las tallas S y M por 32,95 euros.

El resto del look también es de la misma firma. Marta ha combinado los pantalones con una camiseta azul bebé con estampado y botones dorados en el hombro, cazadora vaquera y unos stilettos en beige. Un estilismo casual, pero a la vez con los zapatos de salón como complemento, que lo convierte en un outfit perfecto para ir a la oficina.

La cazadora también se llevó gran parte del protagonismo con sus bordados, sus tachas doradas y sus marcadas hombreras. Más o menos clásica es una prenda comodín especialmente en estos primeros días de la primavera cuando a primera hora de la mañana y al caer la tarde necesitamos algo ligero de abrigo.

Unos looks muy personales

Si algo se puede decir de los estilismos con los que vemos a Marta en televisión es que no son nada convencionales. Adapta los looks a su propio estilo y no se deja llevar por las tendencias a rajatabla. Se atreve con escotes y minis y se vuelve loca con las prendas de flecos, bordados y pedrerías. Las prendas de piel o polipiel, como sus últimos pantalones, también están entre sus preferidas.