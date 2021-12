Ha conseguido convertirse en una de las colaboradoras de Mediaset con más presencia en pantalla. De Ya es mediodía a Sálvame, pasando por algunas noches en el Deluxe, Marta López no para y también no deja de sorprendernos con sus estilismos. Nada convencional, casi nunca nos deja indiferentes con sus elecciones, pero en esta ocasión Mata López se ha superado con un look de mezclas imposibles y con un resultado de lo más impactante, que, como es lógico, ha dejado división de opiniones en sus más de 530 mil seguidores.

La colaboradora ha arriesgado mucho con uno de sus últimos estilismos para terminar el año y no podemos decir que haya ganado. Ha optado por prendas excesivas, que combinadas entre sí, hacen todavía más desconcertante el outfit.

Marta López fusiona estilos en el look más sorprendente de este 2021

No nos equivocamos demasiado si afirmamos que Marta López se ha lanzado con uno de sus looks más impactantes de todos los que ha lucido este 2021, aunque ella está encantada con el resultado final.

Un look en el que ha hecho una fusión de estilos, apostando por un lado por el naif crochet (que aunque este verano ha sido una de las grandes tendencias nos lleva a recordar nuestra infancia) y por otro por el punto más cañero de los leggings efecto piel con cadenas y las botas de flecos. Firmado de la cabeza a los pies por Sylviablanc.

Para empezar, Marta ha elegido una cazadora patchwork con el cuello de pelo que combinaba el crochet con el estampado militar, una prenda que no debes vestir si quieras pasar desapercibida, que combinó con unos leggings efecto piel con aberturas en los laterales y detalles de cadenas y un crop top negro. Pero si con esto no tuviera suficiente, los complementos terminaron por rematar el estilismo más arriesgado e imposible.

Llevó un bolso XXL de crochet, con un estampado idéntico al del abrigo, con las asas de bambú. Un diseño que nos encanta, pero para acompañar a looks más relajados tal como vimos el verano pasado. Y remató el estilismo con unas botas blancas estilo cowboy con flecos y la puntera metalizada, demasiado para cualquier estilismo pero todavía más en este.

La colaboradora de televisión nunca deja indiferente

Si algo nos deja claro Marta López con cada una de sus elecciones es que el minimalismo no va con ella, pero todavía más en esta ocasión. La exconcursante de Gran Hermano se atreve con casi todo y demuestra que tiene su propio estilo, que ella defiende con total seguridad… Seguro que en el 2022 también nos dejará muchas sorpresas estilísticas.