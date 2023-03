Las últimas colecciones de moda nos han dejado nuevas texturas en los tejidos de las prendas. Paco Rabanne a Giorgio Armani han apostado por los tejidos plisados y arrugados para crear nuevos volúmenes. Otros como Yohji Yamamoto, Rick Owens o Issey Miyake también han utilizado estas técnicas para acercarse a los diseños más afines a lo grunge, lo gótico y la sobriedad. Está claro que las firmas de moda low cost se sirven de inspiración de estos grandes para crear nuevos diseños asequibles y esto es precisamente lo que hemos visto en el último look de la protagonista de nuestro artículo. Hoy, Marta López Álamo se ha enfundado en un precioso conjunto de Zara con el que ha probado un nuevo estilo que, realmente, le sentaba de maravilla. Te contamos todos los detalles de su look a continuación.

La modelo ha sacado una faceta grunge que nunca le habíamos visto con su último conjunto, que estaba formado por un crop top gris oscuro de manga larga, arrugado y con mucha textura. La prenda dejaba completamente al aire su vientre trabajado que daba paso a una falda midi ajustada en caderas confeccionada en el mismo tejido. La novia de Kiko Matamoros ha completado su estilismo con un abrigo negro de corte tres cuartos muy clásico y le ha puesto un poco de luz a su outfit con un bolso saco cuadrado en color blanco. Además, el conjunto aún está disponible en la web de Zara y nos puede servir tanto para una fiesta como para ir de shopping durante estas semanas en las todavía que estamos entrando en la primavera.

Marta López Álamo ha combinado su conjunto con textura de Zara con unos botines de punta negros

Una buenísima opción es escoger unos botines de punta negros con tacón fino, pero de altura media. Este tipo de calzado alarga visualmente mucho nuestras piernas y lo mejor es que está completamente de moda esta temporada. El calzado de marta contaba con tachuelas mini y una solapa en el tobillo.

Solo tenemos que completar nuestro estilismo con un maquillaje goth glam para obtener un look redondo y repleto de detalles. Para crear este tipo de make up, prueba a darle profundidad a tus ojos con una sombra negra o un delineado XXL. No te olvides de delinear el párpado inferior y para darle un toque chic, da rienda suelta a las sombras metalizadas y al highlighter.