El efecto cuero ha llegado a las nuevas colecciones de moda acaparándolo todo. Da igual la edad, el cuerpo o el estilo que tengas, te aseguramos que vas a llevar cuero este otoño. Cada día son más las que han querido darle a su look un aire especial incluyendo una prenda de polipiel o de cuero. Hoy, el día de su 28 cumpleaños, María Pombo ha estrenado unos pantalones de cuero con los que ha creado un total black look que nos ha encantado.

La influencer ha sabido incorporar una prenda casual en un look clásico. Muchas pensarán que esta tendencia es exclusivamente para jóvenes que suelen acercarse más al street style, pero estáis equivocadas, el cuero no tiene edad. La joven ha elaborado su estilismo eligiendo 3 prendas esenciales, todas en la cumbre de las tendencias actuales. La primera un tank top de Loewe, que le encanta y que le hemos visto lucir en más ocasiones. La segunda, unos pantalones con efecto cuero con goma elástica en la cintura, corte recto y bolsillos que le daban un punto súper cañero. Y la tercera y última, una blazer de estilo oversize con botonadura frontal de Name The Brand que encaja con cualquier prenda, es súper versátil.

Los pantalones de María Pombo son los más fáciles de encontrar esta temporada

Asos, Bershka, Zara, Shein… no hay ni una sola tienda low cost que no haya incluido en sus colecciones algunos pantalones de estas características. Para rizar el rizo, diremos que en las próximas semanas veremos nuevas prendas de polipiel de colores pastel o intensos que no dejaremos de encontrarnos en trench, camisas, blusas y pantalones. ¡Hazte con una prenda efecto cuero para ir a la última!

Las americanas anchas y con corte oversize nos pueden solucionar desde el look más casual hasta un estilismo de invitada incompleto. Esta de Name The Brand tiene un precio de 99,95 euros y es el modelo Blazer Expresso. Una blazer de estas características sobre los hombros con un vestido de pedrería o un mono colorido eleva cualquier outfit a otro nivel.

Los pantalones cargo con o sin goma en el tobillo están muy presentes en looks causal de esta temporada. En este caso, María ha optado por unos de corte recto, con bolsillos y goma en la cadera. Aunque son mucho más elegantes si optamos por una botonadura clásica y un corte flare. Estos de Bershka tienen un precio de 29,99 euros y se están vendiendo sin descanso.