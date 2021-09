La joven influencer ha comenzado el otoño con un look de lo más primaveral que bien podría ser un estilismo de abril o mayo. ¿Qué os parece?

Hay ciertos estampados que, por lógica o simplemente por consenso social, son más aptos para unas épocas que para otras. El verano, por ejemplo, se caracteriza por los cuadros vichy, las rayas marineras y los prints tropicales. En otoño apostamos más por prendas de tonos tierra, estampados animales y diseños de hojas o cadenas. El invierno llega y con él los jerséis de rayas gruesas, la pata de gallo y los cuadros príncipe de Gales en tejidos como el tweed. Y la primavera, por su parte, nos suele traer los estampadores de flores y los colores más llamativos de la paleta primaveral. No lo decidimos nosotras, es así desde hace ya varias décadas y es así cómo suelen vestir las famosas (y nosotras) en cada temporada.

Sin embargo, hay veces que las celebs intentan arriesgar o se lían un poco y eligen patrones propios del verano en invierno o lucen prendas otoñales en primavera. Y eso es justamente lo que le ha ocurrido a María Pombo, que ha elegido dar la bienvenida al otoño con un look, quizás, demasiado primaveral.

María Pombo comienza la temporada de otoño con el estilismo más primaveral

La joven influencer, que cuenta en su perfil de Instagram con más de dos millones de seguidores, tal y como suele hacer a diario, compartía en la red social su modelito del día. Y, aunque estamos acostumbrados a que acierte de lleno, en esta ocasión nos desconcertaba un poco; pues elegía un look de lo más bonito que, sin embargo, resultaba más propio de los meses de primavera que del comienzo del otoño.

Decimos que es un look primaveral (y no tanto otoñal) porque en él la joven ha reunido dos de las tendencias más demandadas en los meses de primavera: el estampado floral y los colores chillones. Y es que María Pombo elegía un precioso pantalón acampanado repleto de minúsculas flores de Sophie and Lucie y un bolso de hombro en un intenso color amarillo que resulta ideal para las épocas más cálidas del año pero que nos chirría un poco verlo para dar la bienvenida al otoño. Un complemento de Zara que está disponible en más colores y que se ha convertido en el perfecto accesorio de muchas famosas esta pasada temporada de verano. Dos piezas muy primaverales que la joven ha acompañado de un sencillo top de canalé blanco también de Zara.

Sin duda, un look de 10 que no puede sentar mejor a la influencer pero que no nos parece el más adecuado para estos días. ¿Qué pensáis vosotras?