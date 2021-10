Una temporada más el animal print vuelve a ser una de las tendencias más buscadas. María Patiño tiene el vestido perfecto para todas las ocasiones

Es una de las colaboradoras más coquetas (quizás la más) de Sálvame y muy preocupada por su imagen. María Patiño no tiene inconveniente en hablar de sus retoques estéticos para intentar que el paso de los años no dejen huella en ella. A eso une su férrea disciplina con el deporte y una alimentación muy sana con los que mantiene una figura estupenda. Pero, además, la presentadora es una enamorada de la moda. Todas las temporadas se apunta a las distintas tendencias que triunfan y este otoño ya la hemos visto con una de ellas: el estampado de cebra. En su caso con un vestido del que nos hemos enamorado inmediatamente.

Entre Sálvame, Sábado deluxe y Socialité, María Patiño se pasa prácticamente todos los días delante de las cámaras haciendo un gran despliegue de vestuario, con estilos muy diferentes dependiendo de los programas. En las tardes vemos su versión más casual, mientras que deja para la noche de los fines de semana los looks más festivos. Y es en su faceta de presentadora donde vemos a la María Patiño con los estilismos más serios. En este último encajamos este vestido de print de cebra, tendencia total para los próximos meses.

Un vestido para triunfar en las distintas ocasiones

La presentadora de Socialité sacó su versión más clásica con este vestido blazer de manga larga y doble botonadura en viscosa, estampado en tonos marrón y mostaza, que combinó con un cinturón de satén con gran hebilla para marcar la silueta y unos stilettos en negro. Un look que puedes llevar en cualquier acontecimiento este otoño, pero que, además, también puede ser perfecto como look de oficina.

El animal print ya se ha convertido en todo un clásico. Empezó hace varias temporada como una tendencia a la que solo se apuntaban las más atrevidas, pero poco a poco se ha ganado un sitio en todos los armarios. Desde pequeñas pinceladas en los complementos, hasta el look total, prácticamente no hay nadie que no haya sucumbido a la tendencia más salvaje. Un año más vuelve a triunfar y este otoño-invierno 2021/2022 seguirá rugiendo. Aunque el print de leopardo es el rey indiscutible, el estampado de cebra ha ganado terreno para convertirse en el más deseado del momento.

En el universo Sálvame ya hay otras colaboradoras que se han apuntado a esta tendencia antes que María Patiño. Su amiga Gema López lució un vestido con el mismo estampado en tonos blanco y negro, camisero, largo y con cinturón en la misma tela, con ese estilo un tanto boho del que es la reina televisiva indiscutible.