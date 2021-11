Se ha convertido en uno de los rostros más familiares de la televisión, a la que vemos prácticamente todos los días de lunes a domingos. Colaboradora de Sálvame y Sábado deluxe (que también presenta cuando Jorge Javier Vázquez está de vacaciones o tiene compromisos en el teatro) y al frente de Socialité, el estilo de María Patiño tiene muchas seguidoras. En cada programa deja patente su gusto por la moda y las tendencias, aunque siempre adaptadas a su cuerpo. Mini vestidos que muestran sus tonificadas piernas, tops con escotes que realzan su pecho, pantalones pitillo, hombros muy marcados, volantes y volúmenes que encajan a la perfección con a su diminuta figura… Para su último look María Patiño ha elegido una camisa de Uterqüe con la que consigues destacar cualquier look.

La camisa de Uterqüe de María Patiño que no te puedes perder

La presentadora de Mediaset ha recurrido a una combinación que no pasa de moda. El pantalón vaquero pitillo, que aunque no está viviendo su momento de esplendor no debe faltar en el armario de una mujer (tenga la edad que tenga, y tenga el estilo que tenga), con una clásica camisa de seda fluida y unos stilettos con tachas, para estilizar la figura y darle el toque elegante.

La camisa naranja, de Uterqüe, es la prenda clave del look. Un tono vibrante para llenar de optimismo los días otoñales, demostrando que los colores más alegres han dejado de ser patrimonio exclusivo de los largos y cálidos meses de verano.

La prenda tiene un precio de 99 euros y sigue disponible en la web de la firma de Inditex en las tallas S y M. Una compra de la que no te arrepentirás porque la llevarás a todas horas.

Los looks con los que triunfa la presentadora de Socialité

Si Gema López es la reina del boho-chic y Lydia Lozano nos alegra las tardes con sus estilismos llenos de color y los estampados más llamativos, Patiño se muestra más ecléctica. En su armario encontramos muchas de las tendencias de cada temporada, aunque sabe perfectamente lo que mejor va con ella.

María potencia siempre con sus looks su magnífica y fibrada figura, conseguida gracias a su férrea disciplina con el deporte, varios retoques estéticos que nunca ha ocultado y una dieta saludable. La periodista padeció en su juventud trastornos alimenticios y se muestra vigilante con todo lo que come.