Unos pantalones vaqueros y un top blanco podría ser el uniforme perfecto para cualquier día de verano. En el caso de María Patiño este look todoterreno le sirvió para ir a trabajar Sálvame y para después salir de terrazas con su marido. Pero ya sabemos que lo que realmente puede convertir un estilismo en algo especial son los complementos. Bolsos y zapatos son casi siempre ese plus que hace hace ganador un look, o también puede estropearlo. En el caso de la periodista nos ha sorprendido con el bolso más original del verano.

María lució unos pantalones pitillo vaqueros y un top blanco con volantes con los hombros al aire, de Pinko. Los zapatos de pulsera en nude hicieron algo más serio un look tan casual, pero lo que realmente destacó fue un divertido bolso shopping, que ella demostró que se puede llevar de la mañana a la noche.

Bolso personalizado de María Patiño

Se trata de un modelo de la firma Rarita Bags, especializada en bolsos y complementos personalizados. María Patiño llevó la llamada bolsa hipster de tela con su cara estampada. Tiene un precio de 35,90 euros y tú misma puedes hacer tu propio diseño. La declaración de intenciones de la propia firma lo deja muy claro lo que es: «Un espacio de diseño donde cada cual pueda dar rienda suelta a su creatividad, a sus ganas de expresar; con el único objetivo de dar forma a ese sentimiento de felicidad que te otorga el mero hecho de ser quién eres. Aquí te damos la posibilidad de encargar lo que no encuentras, de fusionar tus gustos creando tu complemento perfecto y de hacer mezclas únicas que reflejen tu verdadero yo».

En el caso de María ha querido llevar el bolso tan personalizado que se ha colocado su propia cara, un guiño con mucho humor. Customizar los bolsos se ha puesto de moda y son muchas las firmas que te dan la oportunida. Lo más común es con las iniciales, pero ya la reina Sofía nos sorprendió en el verano de 2013 en Palma de Mallorca con un bolso en el que iban estampadas las caras de sus ocho nietos.