María José Suárez derrocha estilo en la clausura del Mallorca Design Day

La Fàbrica Ramis, en Inca, Mallorca, ha acogido la gala de clausura del Mallorca Design Day. Este año, la gala ha contado con una presentadora de altura, María José Suárez que tuvo el honor de llevar la batuta de la pasarela por la que han pasado las colecciones de moda y diseño de interiores que se presentaban a este concurso de diseñadores emergentes. Para aparecer en este evento la andaluza ha demostrado que dos colores son suficientes para llevar un look acertado y elegante. Analizamos todas las tendencias que hemos visto en su estilismo y que prometen alzarse como las más demandadas durante esta primavera.

La diseñadora lució un estilismo bicolor muy clásico. El blanco y el negro son dos de los colores a los que siempre recurrimos cuando queremos ir sobrias y no ser estridentes. La novia de Álvaro Muñoz Escassi se ha dejado ver con un vestido que contaba de dos partes bien diferenciadas y que podemos recrear con dos prendas. El diseño contaba con un top blanco con tirantes finos y un frente drapeado y cruzado que lucía en el centro de la prenda un nudo que creaba estos pliegues tan en boga en la prenda. Además, lucía una abertura de estilo cut out bajo su pecho, un motivo que ya podemos ver en moda juvenil más cercana al street style y en vestidos de invitada, lo ha copado todo.

María José Suárez ha combinado su estilismo con accesorios de oro muy vistosos

El top se unía a la falda a través de una banda blanca que ceñía su cintura y creaba una silueta equilibrada. La tendencia de los vestidos con falda tobillera o midi está arrasando en todos sus formatos. Esta temporada hemos visto despuntar los diseños de faldas plisadas midi y largas, en general de tiro alto y con una caída hermosa y sutil creada a partir de tejidos fluidos. En su caso la falda negra tenía una abertura lateral por la que se podían ver sus largas piernas, un acierto absoluto.

Para completar este estilismo siempre podéis incorporar una americana negra de corte cropped o unas mangas de transparencias. Si no sois muy seguidoras de esta tendencia tan juvenil, podéis tomar el camino contrario y elegir una blazer holgada con grandes solapas y maxibolsillos. Con cualquiera de las dos opciones triunfaréis este año, pues ambas son un trend de primavera.

Las sandalias con tachuelas circulares más de moda

Para sus pies, la sevillana eligió unas sandalias negras con tacón alto con banda de sujeción en el empeine y en el tobillo. Eso sí, decorada con apliques dorados y redondos de distintos tamaños. Estos motivos no dejan de verse en manoletinas, mocasines y zapatos planos en las últimas colecciones de moda. Zara, por ejemplo, ha creado una larga lista de bailarinas y botines adornados con estas pequeñas esferas metálicas, por lo que no os será complicado encontrar un diseño similar.

La elección de las sandalias no fue azarosa, pues el resto de accesorios de la modelo también iban en este dorado que tan bien combina con un black & white look. Por un lado, entre su cuidada melena asomaban dos aros medianos de oro, elegantes y sutiles. En su muñeca izquierda, se puso una pulsera creada por varias tiras de cadenas de eslabones doradas y un reloj de pulsera muy clásico. En ambas manos, llevó algunos anillos, pero no demasiado estridentes. María José Suárez acertó con sus accesorios, sus prendas y su look beauty.