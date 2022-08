La actriz ha viajado a Ibiza para presentar sus nuevos cosméticos de la línea Ocean by Mar Saura. Estaba completamente entusiasmada, así que se puso un conjunto troquelado carísimo y precioso de la firma Charo Ruiz Ibiza. Esta firma no deja de expandir su fama y sus diseños, ya ha vestido a las famosas de más caché de nuestro país. Mar no podía ser menos.